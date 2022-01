I meme sulla corsa al Quirinale

L’elezione del nuovo presidente della Repubblica è ancora in alto mare. I partiti non trovano una quadra, né tra alleati, né tra avversari ne tantomeno al loro interno. Così, tra una spaccatura e l’altra, cresce il fronte degli irriducibili che vorrebbero ancora Sergio Mattarella. Anche se il capo dello Stato, che sta seguendo le votazioni dal suo appartamento romano, ha già messo in chiaro la sua indisponibilità per un Bis. E mentre si moltiplicano vertici, cappannelli e retroscena, come al solito i social si popolano di meme e battute. A partire dall’ormai noto deep fake che vede protagonisti Silvio Berlusconi, Matteo Salvini nei panni di Massimo Decimo Meridio, e Giorgia Meloni.

Ormai la partita per il Colle è vista come un Romanzo, Romanzo Quirinale appunto.

La confusione è tale che pure un regista come Christopher Nolan potrebbe acquistare i diritti della corsa quirinalizia per realizzare il prossimo capolavoro distopico.

Insomma siamo tra fantascienza e horror/noir. Come già lunedì aveva previsto questo tweet.

Ho capito come andrà a finire#PresidenzaDellaRepubblica pic.twitter.com/eowISVbhGq — Volpe Real 🦊 (@VolpeReal) January 25, 2022

Se il settennato di Mattarella fosse una fiction Rai

Grande protagonista è naturalmente Sergio Mattarella. Tanto che la pagina @LebimbediSergioMattarella hanno immaginato il cast di una possibile fiction Rai sul settennato di Sergio Mattarella. Il cast? Mattarella è interpretato da Michele Placido; Laura Mattarella, la figlia del presidente, da Lunetta Savino; Giovanni Grasso da Massimo Lopez; Ugo Zampetti da Tullio Solenghi; Giuseppe Conte ha il volto di Lino Guanciale, Luigi Di Maio quello di Beppe Fiorello, Matteo Salvini quello di Pierfrancesco Favino e Giorgia Meloni quello di Sonia Bergamasco. Infine Giulio Base è Matteo Renzi.

Mattarella in fuga

Alla sola ipotesi di una nuova elezione Mattarella, secondo gli internauti, se la darebbe a gambe. Non facendosi trovare nemmeno al telefono o fingendosi qualcun altro.

C’è anche chi immagina il presidente in versione Into The Wild…

Oppure, restando in ambito cinematografico, come Karl Friederksen di Up, con la raccomandazione (citazione nella citazione): Don’t look up.

Sui social poi in questi giorni è girata tanto l’immagine di Mattarella-umarell davanti a un cantiere.

Oppure la foto scattata il 25 aprile 2020 all’Altare della Patria, in pieno lockdown, accompagnata però dal testo di When you’re gone di Avril Lavigne (ma in giro se ne trovano anche con altre canzoni).