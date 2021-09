Dopo le elezioni amministrative del 3 ottobre, che in quasi tutte le città si prolungheranno fino al 18 per i ballottaggi, lo scenario delle forze politiche che ai primi di febbraio del prossimo anno dovranno eleggere il nuovo capo dello Stato è destinato a cambiare. Anche a prescindere dall’esito del voto. Stanno infatti bollendo in pentola almeno tre cose destinate a cambiare i rapporti di forza nella platea che ballerà il Quirinaltango.

Grillini alla resa dei conti dopo il caso Di Donna

La prima riguarda i 5 stelle. Come dimostra il clamore intorno al cosiddetto “caso Di Donna”, nel movimento è in atto una durissima “resa dei Conte”. Da un lato c’è l’ex premier che ha faticosamente raggiunto la tolda di comando di quel che resta della baracca fondata dal duo Grillo-Casaleggio padre, ma senza avere il bastone di quel comando. Con il contorno dei fedelissimi alla Alfonso Bonafede. Dall’altro ci sono lo stesso Beppe Grillo, che notoriamente ha l’avvocato del popolo sul gozzo, Roberto Fico ma soprattutto Luigi Di Maio. Di qui a quando si dovrà scegliere il prossimo inquilino del Quirinale potete star certi che una delle due fazioni avrà sopraffatto l’altra, per il semplice motivo che la convivenza a questo punto è impossibile, non fosse altro perché Giuseppe Conte considera gli avversari interni i burattinai della vicenda Di Donna, e lui stesso il vero bersaglio di questa storia.

Insanabile la spaccatura nella Lega

La seconda questione riguarda la Lega. Dopo lo scoppio del caso Morisi e la devastante intervista rilasciata a La Stampa dal ministro Giancarlo Giorgetti, è ormai evidente che una volta concluse le Amministrative la spaccatura emersa tra l’ala governista e filo-Draghi di Giorgetti e dei governatori del Nord, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga in testa, e il fronte no-euro/no-vax/no-Draghi del duo B&B, Borghi e Bagnai, costringerà Salvini – indebolito dalla caduta dei consensi, dal caso della Bestia (destinato ad avere sviluppi) e dal risultato verosimilmente deludente delle Amministrative – a scegliere senza più tentennamenti e infingimenti da che parte stare. E se non dovesse far propria la linea moderata ed europeista (cioè ingresso nel Ppe), al congresso che si dovrà tenere dopo il voto, gli verrà dato il benservito. Con conseguenze sul voto quirinalizio molto evidenti.

Matteo Renzi attivissimo nella costruzione del super gruppo di centro

Intanto, il caso Lega lascia sul terreno l’aborto della federazione con Forza Italia, e siamo alla terza e ultima questione. Già, perché sulle ceneri di quel tentativo di matrimonio tra Salvini e Silvio Berlusconi, Matteo Renzi sta apparecchiando un super gruppo di centro che nelle intenzioni dovrebbe sommare Italia Viva, la componente più moderata e ormai post-berlusconiana di Forza Italia, capitanata dai ministri Brunetta, Carfagna e Gelmini – lasciando al povero Antonio Tajani il solo compito di fare da badante al Cavaliere – Azione di Carlo Calenda, che dovrebbe uscire molto rafforzato dal voto a Roma, i partitini di Giovanni Toti e di Paolo Romani, il Centro Democratico di Bruno Tabacci e forse PiùEuropa della Bonino, che nel caso trascinerebbe con sé anche i Radicali e altri del mondo riformista (Cicchitto) e liberale (Costa). Un’ammucchiata che potrebbe risultare determinante per il dopo Mattarella, avendo come candidato di prima scelta Pierferdinando Casini (non Draghi per evitare le elezioni anticipate). E vai con il Quirinaltango…