Quirinale, il calendario delle consultazioni: si inizia domani alle 10

Il Quirinale ha reso noto il calendario delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il capo dello Stato Sergio Mattarella inizierà ad ascoltare i diversi partiti domani mattina, mentre la premier in pectore Giorgia Meloni si avvia a concludere le trattative con gli alleati per presentargli nei prossimi giorni una lista di ministri.

Quirinale, arriva il calendario delle consultazioni

Si parte domani alle 10, con l’appuntamento con il nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Un’ora dopo, sarà il turno del neo presidente della Camera Lorenzo Fontana. Alle 12 inizieranno a salire al Colle i diversi gruppi parlamentari, a partire da Per Le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud chiama Nord) del Senato. Poi a sarà la volta dei Gruppi Misti di Senato (alle 12:30) e Camera (alle 16:00).

Alle 16:30, il presidente della Repubblica attenderà i rappresentanti della componente Alleanza Verdi e Sinistra. A seguire, alle 17:00, sarà la volta di Azione e Italia Viva. mentre alle 18 ci sarà l’appuntamento con il Movimento 5 Stelle. Alle 19 è previsto infine quello con il Partito Democratico.

Gli appuntamenti in agenda il 21 ottobre

Le consultazioni riprenderanno il 21 ottobre, a partire dalle ore 10:30. Si ripartirà con il centrodestra unito costituito da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e dalle formazioni minori Civici d’Italia- Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al centro) – MAIE del Senato dalla componente Noi Moderati (Noi con l’Italia – Coraggio Italia – UDC – Italia al centro) della Camera. Una volta conclusi tutti gli appuntamenti, Mattarella dovrebbe affidare a Giorgia Meloni l’incarico di formare il nuovo governo come primo presidente del Consiglio donna.

La Meloni dovrà quindi consultarsi con i suoi alleati e fornire al presidente una lista dei ministri, che costui potrà scegliere di confermare o chiederne la sostituzione. Durante la trattativa per la formazione del Conte I, aveva infatti chiesto un diverso ministro per l’Economia rifiutando Paolo Savona.