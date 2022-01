Il mio feuilleton quirinalizio, romanzo d’appendicite, così comincia: Sgarbi cerca frenetico voti per Berlusconi. La strategia sgarbatamente fallisce. Morte di un commosso scoiattolo viaggiatore. Silvio non ha i numeri (e che diamine, non può averli di tutte). Col passo indietro rompe uno specchio: sette anni di figa. «Vorrei una michetta, grazie». «La vuole ben cotta?». «Una qualsiasi, bruciata, bianchissima e morbida per i denti dei vecchi, va bene tutto. Basta che sia donna» (ci siamo anche un po’ rotte il cazzo di basta che sia donna). Un nome condiriso. Ci ritrovammo Casellati in un pessimo cruciverba. Il visone sacrificale. Ha bruciato più nomi Salvini che libri Guy Montag in Fahrenheit 451. Nel pomeriggio, secondo Rumor, s’esce dall’impasse. Ecco il palindromo: “Mattarella bis e si ballerà t-tam”. Raggiunto il quorum, il cuore m’ha dettato l’anagramma: “Sergio Mattarella = morigerata stella”.

Orbene, nella medesima giornata numerosi ragazzi che manifestavano son stati duramente manganellati e un anziano signore è stato costretto a fare ciò che fare non voleva. Manganelli? Solo Giorgio, grazie. Il partito è partito. Gennaio è il più crudele degli anni.