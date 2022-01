Quirinale, Berlusconi pronto alla scelta: domani il vertice con i leader di centrodestra

Il giorno della verità per Silvio Berlusconi potrebbe essere domani, sabato 22 gennaio. Il Cavaliere non ha ancora sciolto le riserve sul suo possibile impegno ufficiale nella corsa alla presidenza della Repubblica. Oggi i vertici di Forza Italia si sono riuniti ad Arcore, nella residenza del loro leader Villa San Martino, per confrontarsi sull’eventuale strategia da seguire in caso si decidesse davvero di tentare la strada verso il Quirinale. Domani si terrà il vertice tra Berlusconi e i leader dei partiti di centrodestra.

Incontro ad Arcore: presenti i capogruppo di Camera e Senato

Alla riunione a Villa San Martino ad Arcore c’erano i più importanti membri del partito di Forza Italia. Con Silvio Berlusconi si sono confrontati Paolo Barelli e Anna Maria Bernini, rispettivamente capigruppo alla Camera e al Senato. Erano presenti anche la senatrice Licia Ronzulli e il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. Il meeting è iniziato all’ora di pranzo ed è durato fino alle 16. Berlusconi sembra ancora intenzionato a tentare la corsa verso la presidenza, sebbene non abbia ancora sciolto la riserva come gli è stato chiesto a inizio settimana dal centrodestra dopo un’altra riunione, stavolta a Villa Grande a Roma.

Silvio Berlusconi: domani il giorno cruciale

E il momento decisivo, quasi da “dentro o fuori”, potrebbe arrivare domani. Nel corso della mattinata, infatti, Berlusconi incontrerà nuovamente i leader dei partiti di centrodestra e si confronterà con loro, ancora una volta, per capire se ci siano o meno i margini numerici per tentare la scalata al Quirinale. Il Cavaliere sembra intenzionato a scegliere al termine del vertice. Matteo Salvini nei giorni scorsi ha più volte parlato di un centrodestra compatto nel voto, ma anche di avere già in mente «proposte di alto livello» da avanzare in caso di dietrofront di Berlusconi.

Le indiscrezioni di Sgarbi sulla possibile rinuncia di Berlusconi

L’incontro di oggi arriva dopo giorni difficili e di grandi riflessioni per Berlusconi. Appena tre giorni fa era stato Vittorio Sgarbi a parlare di un Cavaliere «abbastanza triste». Secondo il critico d’arte, poi attaccato dal coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, il leader del partito avrebbe già abbandonato l’idea di concorrere al prestigioso ruolo perché la sua «operazione scoiattolo», con le tante telefonate in cerca di voti, aveva evidenziato l’assenza del giusto sostegno numerico per raggiungere l’obiettivo.