Quinta Dimensione, stasera su Rai3: temi e ospiti della puntata

Primo di quattro appuntamenti con Barbara Gallavotti e il suo Quinta Dimensione – Il futuro è già qui. Stasera 12 marzo, alle 21,20 su Rai3, la biologa e autrice di Ulisse – Il piacere della scoperta e Superquark sbarca con il suo personale programma di divulgazione che affronterà quattro temi della nostra attualità. Si parte oggi con il Covid. Interverranno esperti e virologi, tra cui l’ordinario di Igiene alla Cattolica di Roma Walter Ricciardi e l’immunologo statunitense Anthony Fauci. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Quinta Dimensione, temi e ospiti della prima puntata stasera 12 marzo 2022 su Rai3

La crisi di biodiversità e il progetto Predict

Come ricorda anche il titolo, Invisibili – Cosa ci ha svelato e insegnato il Covid, la prima puntata di Quinta Dimensione intende fare chiarezza sulla recente pandemia. Barbara Gallavotti inizierà un racconto tra passato e futuro che ripercorrerà le più grandi epidemie che hanno sconvolto l’umanità nei secoli. L’obiettivo è imparare gli errori di ieri per migliorare le risposte di domani, cercando di focalizzare quanto gli enormi sforzi planetari abbiano insegnato negli ultimi 24 mesi.

Il futuro è già qui.

Il racconto partirà dalle foreste, custodi della biodiversità che troppo spesso sottovalutiamo e dimentichiamo di proteggere. Quinta Dimensione ripercorrerà il continuo conflitto fra uomo e microbi, ricordando i grandi progressi della scienza e della medicina. Barbara Gallavotti descriverà Predict, l’ambizioso progetto di ricerca italiano per l’identificazione di nuovi virus. Si passerà poi in Svizzera per dare uno sguardo ai moderni laboratori del Biosafety Center, dove sotto la guida di Kathrin Summermatter si studiano agenti infettivi pericolosi.

Gli ospiti di Gallavotti, da Walter Ricciardi a Anthony Fauci

La conduttrice di Quinta Dimensione non sarà sola, ma si farà accompagnare durante il suo racconto da importanti voci scientifiche. Il virologo Alessandro Marcello, direttore del laboratorio di virologia molecolare Icgeb di Trieste spiegherà i nuovi processi di manipolazione genetica di un organismo. Ci sarà poi spazio per Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico italiano.

Spazio anche a Paolo D’Ancona, medico epidemiologo e primo ricercatore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss. Sarà lui a mostrare la resistenza dei batteri agli antibiotici ed eventuali contromisure da adottare. Francesco Stellacci del Policlinico Federale di Losanna invece presenterà le sue ultime ricerche sulla creazione di molecole per un nuovo e più efficace antivirale. Infine, spazio ad Anthony Fauci, immunologo e consigliere del presidente Usa per la lotta al Covid. Interverrà anche Marco Cavalieri, responsabile dei vaccini per l’Ema.