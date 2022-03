Anticipazioni Quinta Dimensione – Il futuro è già qui stasera su Rai 3: temi e ospiti della puntata

Barbara Gallavotti torna su Rai 3 con la terza puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, in onda questa sera, sabato 26 marzo 2022 a partire dalle 21.20. Dopo aver parlato di Covid-19 e invecchiamento, lo speciale di questa settimana sarà dedicato al pianeta, ai cambiamenti climatici e alle sfide che ci attendono per salvaguardarlo dal collasso.

«Abitiamo un pianeta bellissimo, ma le nostre attività stanno erodendo l'ambiente, stiamo rendendo la nostra unica casa sempre meno confortevole e c'è il rischio che divenga inabitabile.»

Domani sera alle 21.45 su #Rai3 #QuintaDimensione con Barbara Gallavotti. pic.twitter.com/TkHizzIKyF — Rai3 (@RaiTre) March 25, 2022

Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: cosa sapere sulla terza puntata in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20

Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: viaggio verso la sostenibilità e la neutralità carbonica

Coadiuvata da illustri esperti del settore, Gallavotti guiderà i telespettatori attraverso le tappe di un percorso verso la sostenibilità, obiettivo fondamentale per assicurare un futuro alla Terra. Come raggiungerla? E come fare la differenza per far sì che i livelli di surriscaldamento globale si mantengano entro gli standard consentiti? Non è un’impresa facile ma partire dal raggiungimento della neutralità carbonica può aiutare. Il tema, reso ancora più pertinente dall’emergenza energetica in corso provocata dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina e le ripercussioni che, inevitabilmente, avrà sulle nostre forniture di gas (rischiando, tra le tante cose, di portare all’adozione di un combustibile fossile come il carbone, altamente inquinante e da dismettere), verrà sviscerato con una particolare attenzione al peso delle decisioni del singolo, dalla riduzione degli sprechi alle scelte alimentari sostenibili. Perché le alternative più green ai prodotti a cui siamo abituati da sempre esistono, basta cercarle. È Il caso della carne rossa, sostituibile con varianti proteiche e scarti minimi, come i grilli.

Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: tutti gli ospiti della serata

Nel corso dello speciale, si alterneranno diversi ospiti: Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano e Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento fusione e tecnologie della sicurezza nucleare ENEA, analizzeranno vantaggi, limiti e prospettive future delle energie rinnovabili e del nucleare, mentre Francesco Stellacci, del Politecnico Federale di Losanna, esaminerà l’impatto e gli studi sull’evoluzione delle bioplastiche. Spazio, poi, a Thomas Stocker, climatologo dell’Università di Berna, che esporrà il suo punto di vista sul surriscaldamento globale. Con Christian Casarotto e Valeria Lencioni, ricercatori del Museo delle Scienze di Trento, invece scopriremo quanto la neve riveli questi mutamenti, come gli inquinanti siano arrivati fino in alta montagna, quanto si sia riscaldato il pianeta in oltre un secolo e in che modo la plastica si arrivata nelle nuove rocce in formazione.

Quinta dimensione. Il futuro è già qui 🌏

📅Sabato 26 marzo alle 21.45 su @RaiTre

Nuova puntata del programma Rai3 di Barbara Gallavotti con location il MUSE.

Scarica il CS ➡️https://t.co/wN1Sc9WtzF #pressMUSE pic.twitter.com/Z9nFkoUfMf — MUSE_Museum (@MUSE_Trento) March 25, 2022

Infine, Francesca Giordano dell’ISPRA spiegherà il valore dell’adattamento e delle strategie per ridurre la vulnerabilità nei confronti dei cambiamenti climatici imprevedibili. La conclusione spetta a un focus sulle ex miniere di carbone del Sulcis, in Sardegna, trasformate in un centro di eccellenza scientifica, sede di studi ed esperimenti di alto livello, illustrati nel dettaglio dal professor Cristiano Galbiati.

Quinta Dimensione – Il futuro è già qui: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Quinta Dimensione – Il futuro è già qui è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.