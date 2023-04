Quinta Dimensione, stasera su Rai3 la rinascita di Notre-Dame

Scienza e tecnologia alla portata di tutti. Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice scientifica, torna con la seconda edizione di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui. Stasera 15 aprile, alle 21.45 su Rai3, andrà in onda il primo di quattro nuovi appuntamenti che intendono spiegare le nuove frontiere della ricerca con un linguaggio accessibile e diretto. Dalla comunicazione alla nutrizione dell’organismo, fino all’importanza del passato per costruire un domani migliore, la trasmissione affronterà la nostra specie a 360 gradi. L’episodio di oggi racconterà la rinascita di Notre-Dame a quattro anni esatti dall’incendio che scosse il mondo. Come da tradizione, la visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, le anticipazioni di stasera 15 aprile 2023 su Rai3

Protagonista del primo episodio della stagione sarà dunque la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, nel giorno del quarto anniversario dell’incendio che nel 2019 scosse la Francia e il mondo intero. Con immagini inedite e testimonianze dirette, Quinta Dimensione cercherà di spiegare come la chiesa, simbolo di una città e di una fede, stia letteralmente risorgendo dalle proprie ceneri come una fenice. Un team di artisti e ricercatori sta infatti lavorando per mettere scienza e tecnologia al servizio dell’arte, in modo da salvaguardare tutto ciò che il passato ci ha insegnato. Barbara Gallavotti spiegherà come gli strumenti più all’avanguardia sono parte della quotidianità artistica, cui spetta il compito di scindere emulazione da creatività. Ci sarà tempo per affrontare il tema dell’intelligenza artificiale, mai come in questi mesi al centro del dibattito mediatico, con un’analisi si rischi ma soprattutto di potenzialità.

Durante la puntata di Quinta Dimensione, Barbara Gallavotti incontrerà gli strumenti di microscopia in 3D dell’Università di Siena e della Pinacoteca Nazionale della città. Si scoprirà, grazie al contributo degli esperti che lavorano nell’ateneo, come utilizzare la tecnica per indagare su eventi avvenuti migliaia di anni fa. Il servizio mostrerà un omicidio del Medioevo, opere preistoriche di 25 mila anni fa e dipinti su tavola del Trecento e del Quattrocento. La seconda stagione di Quinta Dimensione proseguirà per altre tre settimane, con finale previsto per il 6 maggio prossimo. Nel corso dei vari appuntamenti, sempre in compagnia della dottoressa Gallavotti si andrà alla scoperta della nostra specie, della sua origine e discendenza. Senza dimenticare il futuro che ci aspetta.