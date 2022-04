Anticipazioni Quinta Dimensione stasera su Rai3: temi e ospiti dell’ultima puntata

Ultimo appuntamento con Barbara Gallavotti su Rai3. Stasera 2 aprile alle 21,20 andrà in onda la quarta puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, programma di divulgazione culturale della biologa e autrice di Superquark. Tema principale sarà il Dna umano, la cui mappa è stata completata proprio di recente dopo 21 anni di ricerca. Fra gli ospiti ci saranno giornalisti scientifici ed esperti di medicina e bioetica. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sabato alle 21.45 su #Rai3 #QuintaDimensione con Barbara Gallavotti

Il DNA racchiude molto di ciò che noi siamo, è il nostro libro di ricette che interpretato dal cuoco, l’ambiente, determina come appariamo e almeno in grandissima parte ciò che siamo. pic.twitter.com/zGSjXtA1pI — Rai3 (@RaiTre) April 1, 2022

Quinta Dimensione, temi e ospiti di stasera 2 aprile 2022 su Rai3

La nuova puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui partirà dall’identificazione della struttura a doppia elica. Per analizzarne i dettagli, interverrà Andrea Grinoglio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università Via-Salute San Raffaele di Milano. L’esperto mostrerà come il 40 per cento del nostro patrimonio genetico abbia avuto origine da un virus, prima di lasciare la parola al giornalista scientifico Sergio Pistoni. Si scoprirà così che noi umani condividiamo il 99,9 per cento del Dna, ma proprio quel piccolo 0,1 ci rende unici. Un dettaglio che però risulta cruciale durante le indagini di polizia, come mostrerà il Colonnello dei Ris Sergio Schiavone.

I ricercatori della Unviersity of Surrey Enzo De Sena e Milton Mermikides racconteranno invece come ascoltare il nostro codice genetico grazie alla sonorizzazione. Il direttore dell’Istituto di Neuropatologia dell’Università di Zurigo Adriano Aguzzi invece spiegherà come basti un genere alterato per dare origine a malattie potenzialmente mortali come la mucca pazza. La terapia genica è però anche alla base di interventi chirurgici in grado di curare malattia come la beta talassemia, nota anche come anemia mediterranea. Ad illustrarla interverrà il professor Luigi Naldini dell’Istituto San Raffaele-Telethon di Milano. Infine, Marco Annoni del Comitato Etico Fondazione Veronesi spiegherà cosa si intende per editing genetico che, grazie a tecniche ancora sperimentali, promette grandi progressi per la ricerca futura.