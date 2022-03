Anticipazioni Quinta Dimensione stasera su Rai3: temi e ospiti della puntata

Secondo appuntamento su Rai3 per Quinta Dimensione – Il futuro è già qui. Dopo l’esordio incoraggiante della scorsa settimana, dove ha totalizzato quasi 800 mila spettatori nonostante la concorrenza di C’è posta per te e Affari tuoi – Formato famiglia, Barbara Gallavotti torna con una puntata dedicata al fenomeno dell’invecchiamento e la ricerca di una lunga giovinezza. La biologa e autrice televisiva, già alla spalle di Superquark, descriverà le ultime scoperte della scienza con la compagnia di vari ospiti ed esperti del settore. Tra questi anche Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Medicina all’Università Cattolica di Roma. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Domani sera alle 21.45 su #Rai3 #QuintaDimensione La lunga giovinezza, uno dei sogni dell’umanità, è anche l’oggetto di ricerche, nella seconda puntata di “Quinta Dimensione – Il futuro è già qui” Barbara Gallavotti ci racconterà a che punto siamo nel risolvere questi quesiti. pic.twitter.com/poObpr416f — Rai3 (@RaiTre) March 18, 2022

Quinta Dimensione, anticipazioni e ospiti di stasera 19 marzo 2022 su Rai3

Il mondo animale e gli studi sull’alimentazione

Perché invecchiamo e in che modo? È possibile rallentare il processo o si è destinati a cedere all’inesorabile trascorrere degli anni? Queste le domande da cui partirà la nuova puntata di Quinta Dimensione – Il futuro è già qui. Barbara Gallavotti cercherà anche di capire se il segreto della lunga giovinezza di alcune persone è nascosto nel Dna oppure se si tratta di qualcosa che possiamo imparare gli uni dagli altri. La biologa racconterà la storia del corpo umano, la sua forza e le sue debolezze, parlando poi dei metodi per affrontare le minacce del tempo. Alcune risposte potrebbero giungere dal mondo animale, dove alcune specie sembrano aver acquisito un’incredibile resistenza all’invecchiamento. Fra queste ci sono le aragoste che vivono anche diversi secoli grazie a speciali cellule rigeneranti e la medusa Turritopsis dohrnii che abita le acque della Liguria.

Ci sarà modo anche per analizzare i recenti studi della scienza per verificare l’importanza dell’alimentazione e i suoi effetti sul corpo. La ricerca coinvolgerà gli scritti di Ancel Keys, inventore della dieta mediterranea, e le recenti scienze della nutrizione, prima di approfondire il tema delle malattie neurodegenerative, la più temuta condizione associata all’avanzamento dell’età. Barbara Gallavotti volerà poi in Sardegna, a Ogliastra, una delle “zone blu” dove la vita lunga e sana sembra la normalità.

Tutti gli ospiti di Barbara Gallavotti stasera 19 marzo su Rai3

Seguendo lo stesso schema della prima puntata di Quinta Dimensione, Barbara Gallavotti si confronterà con scienziati ed esperti del settore. Sarà possibile ascoltare il contributo di Andrew Macpherson, professore di Medicina e direttore di Gastroenterologia all’Università di Berna. Spazio alle parole di Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e Medicina all’Università Cattolica, e di Fabrizio D’Adda, direttore del Laboratorio di senescenza cellulare del CNR. E ancora, interverrà Andrea Grignolio, professore di storia della medicina e bioetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Infine Gallavotti intervisterà Isidre Ferrer Abizanda, docente di patologia all’Università di Barcellona.