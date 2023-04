Quinta Dimensione, stasera su Rai3 il cibo fra salute e cultura

Nuovo appuntamento con Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, il programma di approfondimento e di divulgazione scientifica di Rai3. Stasera 29 aprile alle 21.40 andrà in onda la terza puntata della seconda stagione, con la conduzione della geologa e autrice televisiva Barbara Gallavotti. L’episodio odierno porrà l’accento sul cibo, cardine della vita umana, per un’analisi fra storia, cultura e salute. Si andrà indietro nel tempo per scoprire le diete delle antiche popolazioni, arrivando ad analizzare le prospettive future. Focus poi sul benessere personale, con le interviste ad esperti e medici di vari settori. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare le puntate precedenti.

Quinta Dimensione, le anticipazioni di stasera 29 aprile 2023 su Rai3

La storia dell’alimentazione e l’importanza dell’emotività

La terza puntata stagionale di Quinta Dimensione partirà con un excursus storico che riavvolgerà il nastro del tempo fino alle antiche civiltà. Si conosceranno le coltivazioni di Selinunte, colonia greca che per prima dimostrò conoscenza nella raccolta del grano. Con un viaggio nel Museo Egizio di Torino, con il contributo del curatore Paolo Marini, si analizzeranno le diete e l’alimentazione al tempo dei faraoni. Si tornerà poi in Sicilia dove i Fenici fondarono Mozia, colonia che per secoli fece fortuna grazie alle saline. Con Gallavotti si capirà dunque l’importanza del cibo per la nostra società, soprattutto per quanto riguarda la condivisione. Un gesto che ritroviamo nella natura, dalla caccia dei lupi e dei leoni fino agli animali erbivori.

Silvia Migliaccio, endocrinologa e presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione, porterà l’attenzione sulle diete. Dal Mediterraneo al Giappone, ogni cultura si fonda sul mangiare bene, un mezzo per raggiungere anche il benessere psicologico. Il vero segreto non risiede però nei cibi che consumiamo ogni giorno, ma nella quantità e negli accostamenti. Non bisogna poi dimenticare gli alimenti irresistibili, che calamitano l’attenzione di tutti i cinque sensi. Per comprenderli al meglio, Quinta Dimensione ospiterà Massimiliano Zampini del Centro Interdisciplinare Mente e Cervello di Rovereto. Assieme all’endocrinologo della Sapienza Andrea Lenzi e allo psicologo Leonardo Mendolicchio si cercherà di capire come l’emotività molto spesso condiziona il metabolismo e il nostro desiderio di cibo. Sarà occasione per parlare dei disturbi dell’alimentazione, dalla bulimia all’anoressia e l’ortoressia.

Alla scoperta dei dolci con lo chef Igino Massari

Sentimenti e chimica, precisione e tecnologia sono importantissime in cucina. Lo sa bene Igino Massari, chef che svelerà a Quinta Dimensione i segreti dei dolci. Comfort food per eccellenza, attirano da sempre chi affronta un difficile periodo della propria vita. Seren Kell, esperto del Good Food Institute, approfondirà il concetto di innovazione alimentare, con le nuove frontiere per una dieta sana. Un racconto che muoverù dalla produzione di carne coltivata in laboratorio per arrivare all’utilizzo di vari microrganismi per produrre proteine identiche a quelle animali. C’è già chi immagina un futuro in cui potremo cucinare senza dover fare affidamento a organismi viventi, semplicemente mescolando tra loro zuccheri, grassi, proteine e carboidrati sintetizzati in laboratorio.