Quinta Dimensione, stasera su Rai3 la battaglia dei sessi

Stasera 22 aprile, alle 21.45 su Rai3, torna Quinta Dimensione – Il futuro è già qui di Barbara Gallavotti. Nel secondo appuntamento della stagione, la biologa e divulgatrice scientifica si addentrerà nel mondo animale per spiegare la diversità fra maschi e femmine in ogni specie. In un vero racconto della battaglia dei sessi, si analizzeranno i comportamenti di batteri, mammiferi, aracnidi e crostacei, dalla riproduzione asessuata a quella sessuale. Senza dimenticare la custodia dei piccoli e alla diffusione dell’omosessualità. Fra gli ospiti ci saranno Pascal Marty dello zoo di Zurigo e la docente di medicina Anna Maria Colao. Visione disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

“Una donna non farebbe mai una bomba atomica, non farebbe mai un’arma che ti uccide, farebbe un’arma che ti fa stare male per un po’” (cit da Robin Williams). C'è un po' di verità? Anche questa è “battaglia dei sessi”. Ne parliamo Sabato a #QuintaDimensione. Vi aspetto! — Barbara Gallavotti (@bgallavotti) April 20, 2023

Quinta Dimensione, le anticipazioni di stasera 22 aprile 2023 su Rai3

La riproduzione e l’omosessualità fra gli animali

Il primo viaggio di Quinta Dimensione alla scoperta dei due sessi nel regno animale partirà dalla riproduzione. Dal cannibalismo di ragni e crostacei e all’asessualità dei batteri, ciascuna specie si è evoluta in modo differente nel corso dei secoli. Con l’aiuto del biologo Pascal Marty di Zurigo, si andrà alla scoperta di questo fenomeno, scoprendo come le cure dei piccoli diano vita a un conflitto fra i sessi molto più ridotto del previsto. Il tutto devoluto alla sopravvivenza dei propri discendenti. Andrea Isidori, docente di endocrinologia alla Sapienza di Roma, spiegherà poi il ruolo del testosterone, concentrandosi sulle terapie corrette per assumerlo. Con la collega Anna Maria Colao invece si parlerà di quella che gli esperti chiamano medicina di genere.

Per alcune specie inoltre la definizione di sesso per nascita non esiste. Alcuni sono ermafroditi, altri cambiano sesso durante la vita, altri si distinguono per la temperatura nello sviluppo embrionale. Si scoprirà come fra iene ed elefanti il ruolo dominante spetti solitamente alla femmina, mentre per uccelli e rane è il maschio a dover accudire i propri piccoli. Quinta Dimensione parlerà inoltre dell’omosessualità, molto più diffusa nel regno animale di quanto ci si aspetti. Gli albatros di Lyslan, per esempio, possono avere due mamme, mentre il 20 per cento delle coppie di cigno nero è costituito da due maschi. Esempi che confermano come la battaglia tra i sessi sia solo apparente, in quanto lo scopo comune di salvaguardare i propri cuccioli vince su tutto.

Alla scoperta del genere umano, dall’Himalaya al Kenya

Quinta Dimensione sposterà poi l’attenzione sulla specie umana. Si scoprirà come pregiudizi e stereotipi si riassumano in una differenza, seppur minima, fra il cervello maschile e quello femminile. La professoressa Michela Mattioli spiegherà però come entrambi abbiano le medesime capacità e non esistano mansioni o pensieri che l’uno può fare meglio dell’altro. Si andrà alla scoperta dei matriarcati contemporanei, tra cui l’etnia Mosuo ai piedi dell’Himalaya o i Moken nel mar delle Ardenne. Senza dimenticare il villaggio Umoja in Kenya, dove gli uomini sono addirittura banditi. Barbara Gallavotti raggiungerà anche le rocce dei Balzi Rossi di Ventimiglia, dove incontrerà Antonella Traverso per scoprire l’origine dell’Uomo di Menton. In realtà si tratta di una donna, ribattezzata dagli esperti la Signora di Caviglione.