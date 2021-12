È nato dalla penna di J.K. Rowling, ma da oltre 15 anni è anche di proprietà dei babbani. Il Quidditch, lo sport praticato nella saga di Harry Potter, vanta oggi un’organizzazione internazionale e varie associazioni nazionali, una delle quali in Italia. Negli Stati Uniti però sta per cambiare nome e la colpa sarebbe dell’autrice britannica.

Nel mirino delle associazioni i tweet di J.K. Rowling del giugno 2020

Come riporta il Guardian, due leghe statunitensi hanno annunciato l’intenzione di cambiare nome allo sport sbarcato al cinema vent’anni fa con il primo capitolo della saga. In una nota ufficiale, US Quidditch e Major League Quidditich hanno infatti prospettato un rebranding dello sport per prendere le distanze da J.K. Rowling, accusata di aver assunto posizioni poco tolleranti nei confronti dei transgender. L’autrice inglese è al centro della bufera dal giugno 2020, quando pubblicò una serie di tweet che sembravano prendere di mira l’attivismo trans. All’epoca Miss Rowling avevacriticato un articolo in cui si parlava di «persone che hanno le mestruazioni» senza citare il termine donne, poiché ritenuto segno di scarsa inclusività.

A nulla era valsa la spiegazione addotta dalla stessa Rowling sul proprio sito web, dove aveva rivelato anche di aver subito abusi all’età di vent’anni. «Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso rimuove la capacità di molti di discutere in modo significativo delle loro vite», aveva dichiarato la scrittrice, sollevando un ulteriore polverone. «Il Quidditch è a un punto di svolta», ha detto in una nota Mary Kimball, direttrice esecutiva di US Quidditch. «Possiamo mantenere lo status quo e rimanere relativamente piccoli oppure fare grandi mosse e spingere questo sport in avanti». Il rebranding sarà frutto di un sondaggio che coinvolgerà tutti gli appassionati. Fra i nomi papabili ci sono Quickball, Quicker, Quidstrike e Qadrabal. L’iniziale lettera Q rappresenterebbe un mantenimento della tradizione letteraria, cui lo sport ovviamente deve i natali.

Il Quidditch, cos’è e quali sono le differenze con il libro

Già presente nel primo capitolo della serie, Harry Potter e la pietra filosofale, il Quidditch è nei romanzi lo sport più in voga nel mondo dei maghi. Le partite vedono affrontarsi due squadre a cavallo delle scope magiche con giocatori di entrambi i sessi in campo con l’obiettivo di afferrare tre palloni. Sono la pluffa, da scagliare in alcuni anelli, i bolidi per colpire ed eventualmente mettere fuori gioco gli avversari, e il piccolo boccino d’oro, la cui conquista decreta la vittoria finale.

Reinterpretato nel 2005 in chiave reale, il Quidditch conta oggi oltre 450 squadre professionistiche in tutto il mondo. In Italia, lo sport è sotto il controllo dell’Associazione Italia Quidditch, nata nel 2013. Non essendo possibile seguire alla lettera il regolamento, il gioco si svolge a terra su un campo da hockey su prato, con due squadre di sette giocatori che impugnano manici di scopa simulando il volo e passandosi le sfere. La pluffa è una palla da volley, per i bolidi si usano i palloni da dodgeball, mentre per il boccino d’oro si ricorre a una pallina da tennis inserita in un calzino di colore dorato. Il regolamento prevede che ogni squadra può avere al massimo 4 giocatori dello stesso sesso, obbligando dunque lo schieramento simultaneo di uomini e donne. «Il nostro è uno degli sport più progressisti del mondo», hanno concluso le leghe. «Ci teniamo a tenere salda tale reputazione».