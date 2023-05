Qui rido io stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film

Toni Servillo è il grande Eduardo Scarpetta in Qui rido io, film di Mario Martone in onda stasera 21 maggio alle 21.25 su Rai1. La trama racconta l’intera vita del commediografo napoletano, dividendosi fra la fama sul palcoscenico e la turbolenta famiglia fatta di mogli, amanti e figli illegittimi. All’apice del suo successo, decide di osare rivisitando in chiave comica un capolavoro di D’Annunzio. Una scelta audace che rischierà di rovinare per sempre la sua carriera. Nel cast anche Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna ed Eduardo Scarpetta, omonimo discendente del comico partenopeo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Qui rido io, trama e cast del film stasera 21 maggio 2023 su Rai1

Nei primi anni del Novecento, la scena comica di Napoli vanta un solo padrone. Eduardo Scarpetta (Toni Servillo) è la vera star dei teatri campani grazie al personaggio di Felice Sciosciammocca, talmente noto da aver soppiantato persino Pulcinella. Durante la sua vita, Scarpetta si divide sempre tra il palcoscenico e una famiglia piena di amanti e figli più o meno legittimi. Con la moglie Rosa De Filippo (Maria Nazionale) infatti ha avuto Maria (Greta Esposito) e Vincenzo (Eduardo Scarpetta) e ne ha riconosciuto Domenico (Roberto Caccioppoli), il realtà figlio del re Vittorio Emanuele II. Con Luisa (Cristiana Dell’Anna), nipote di Rosa, ha avuto Eduardo (Alessandro Manna), Peppino (Salvatore Battista) e Titina De Filippo (Marzia Onorato) che lo trattano come zio pur sapendo benissimo che si tratta del padre.

Già celebre per numerose opere a teatro, tra cui l’indimenticabile Miseria e nobiltà, Eduardo ha intenzione di puntare sempre più in alto. A Roma, dopo aver visto una rappresentazione de La figlia di Iorio, dramma di Gabriele D’Annunzio (Paolo Pierobon), decide di realizzarne una sua versione in chiave comica. Si reca persino dal Vate in Toscana che, pur mostrandosi divertito dalla sua proposta, concede solo un semplice e ambiguo consenso verbale. Alla prima in sala, approfittando di alcuni errori nella recitazione, un gruppo di intellettuali protesta animosamente contro il commediografo, accusandolo di aver plagiato il dramma solo per screditare D’Annunzio. Poco dopo anche la SIAE lo querela per aver contraffatto l’opera dannunziana, dando vita a una vicenda giudiziaria che rischierà di mandare in frantumi la carriera di Scarpetta.

Qui rido io, qualche curiosità sul film stasera 21 maggio 2023 su Rai1

Nel cast del film, accanto a Toni Servillo e Maria Nazionale, recita anche un discendente di Scarpetta. Si tratta dell’omonimo Eduardo, che per Mario Martone aveva recitato già in Capri-Revolution. L’attore, qui nei panni di Vincenzo Scarpetta, è apparso anche nella serie Netflix La legge di Lidia Poet, dove ha vestito i panni del giornalista Jacopo Barberis. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Qui rido io è stato girato a Napoli e, per gli interni, nel Teatro Valle di Roma. Quest’ultimo fu infatti storica sede capitolina per la prima di Miseria e nobiltà nel 1889. Applaudito dalla critica, il film ha vinto quattro Ciak d’Oro e due David di Donatello su 14 nomination. Due anche i Nastri d’Argento, per regia e sceneggiatura, a fronte di cinque candidature.