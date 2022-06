Questionario alle famiglie dei disabili a Nettuno: «Quanto ti vergogni?»

Il comune di Nettuno ha raccolto un gran numero di critiche in tutta Italia dopo la pubblicazione di un questionario. Si tratta di un documento inviato dall’area servizi sociali alle famiglie con una persona disabile a carico. Queste ultime avrebbero dovuto compilarlo per aggiornare la propria situazione relativamente alle istanze di contributo per disabilità gravissima. A generare le polemiche sono state alcune domande: «Da zero a quattro, quanto ti vergogni del tuo familiare? Quanto risentimento provi nei suoi confronti? Quanto non ti senti a tuo agio quando hai amici a casa?»

Le domande del questionario: valutazione «da zero a quattro»

La vicenda ha generato scompiglio, soprattutto tra le famiglie interessate. Si tratta di domande definite «imbarazzanti», ma senza rispondere a tutte loro non sarebbe stato possibile accedere ai fondi della Regione Lazio. E così l’attesa dei genitori di ragazzi con disabilità grave, che da tempo aspettano i contributi regionali, si sarebbe protratta ancora. A rivelarlo è stato il quotidiano Repubblica, che ha svelato passaggi chiave del questionario in cui si parla di voler rilevare «lo stresso percepito dal care-giver». Il questionario, dopo le polemiche delle scorse ore, verrà ritirato.

Marco Laurini: «Per chi ha figli disabili non esiste la parola vergogna»

Sulla vicenda è intervenuto anche il portale Fanpage.it, che ha chiesto delucidazioni al presidente dell’associazione Nati 2 Volte, Marco Laurini. Quest’ultima è formata da famiglie di Anzio e Nettuno, proprio il Comune interessato dal questionario. «Non ne sapevo niente», risponde Laurini, «ma comunque nel nostro lessico, nel nostro vocabolario di genitori con figli disabili non esiste la parola vergogna. Proviamo soltanto amore e disperazione, perché siamo lasciati a noi stessi. Invece di occuparsi della nostra situazione, adesso fanno questionari». Il presidente dell’associazione denuncia: «Noi siamo ancora una volta così, abbandonati a noi stessi, come sempre, da vent’anni. È tutto fermo ancora una volta, tutto dimenticato. Prima avevamo già poca attenzione, adesso ne abbiamo ancora meno: non ci sono più neanche riferimenti politici».