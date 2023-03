Quentin Tarantino, una graphic novel racconterà la vita del regista

Quentin Tarantino, tra i registi più importanti del cinema mondiale, sarà protagonista di una graphic novel incentrata sulla sua vita e sulla sua carriera, dagli inizi ai trionfi dei suoi film più celebri.

La graphic novel su Quentin Tarantina

Sarà la casa editrice Titan Comics a dedicare un volume al regista. L’opera si intitolerà Quentin By Tarantino e la cover è stata pubblicata in anteprima su Twitter. La graphic novel racconterà la vita di Tarantino dagli inizi, quando lavorava in un negozio di videocassette grazie al quale si appassionò al cinema, fino alla consacrazione nell’olimpo del cinema. Il fumetto si pone l’obiettivo di dare voce all’incredibile vita del regista e alla sua arte. Lo stile di tarantino è unico ed ha donato capolavori come Pulp Fiction e Bastardi Senza Gloria.

Il fumetto sarà pubblicato il 17 ottobre 2023 a New York, proprio nell’anno in cui il grande regista ha compiuto 60 anni – l’età giusta, come ha lui stesso dichiarato, per ritirarsi dalla regia. Intanto sarebbe già in cantiere quello che potrebbe essere il suo ultimo film, il decimo della carriera, che si intitolerà The Movie Critic, in uscita per la fine dell’anno.

Un tributo al suo stile inconfondibile

In un comunicato ufficiale, Duncan Baizley, responsabile dello sviluppo creativo e commerciale di Titan Comics, ha spiegato che l’opera, scritta da Amazing Améziane, sarà un tributo alla vita e allo stile cinematografico di Tarantino: «Probabilmente è l’ultimo grande regista capace di essere anche una celebrità, un creatore che è riconoscibile quasi quanto i momenti di grande influenza e iconicità della cultura pop che ha portato sugli schermi cinematografici negli ultimi quattro decenni. I suoi film sono lettere d’amore ai generi, ai registi e alle star, oltre che ai libri e ai fumetti con cui è cresciuto. Sembrava quindi perfetto che fosse lo scrittore, artista e grande appassionato di Tarantino Amazing Améziane a catturare i cambiamenti e l’evoluzione stilistica di questa singolare carriera quasi come Tarantino stesso l’avrebbe girata: con estro, arguzia e alcuni dialoghi dannatamente indimenticabili. Credo che Quentin ne sarebbe fiero».