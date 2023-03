Quentin Tarantino, in arrivo il decimo e ultimo film: ecco The Movie Critic

La notizia tanto attesa (e temuta) è arrivata. Quentin Tarantino ha scritto la sceneggiatura del suo decimo film che, secondo le sue dichiarazioni, sarà l’ultimo della carriera. A dare l’annuncio è l’Hollywood Reporter, che ha anticipato anche il titolo del progetto, The Movie Critic, e l’inizio delle riprese previste in autunno. Ignoti trama e cast, anche se alcuni rumors parlano di una storia ambientata negli Anni 70 con al centro una protagonista femminile. Si ipotizza possa trattarsi della storia di Pauline Kael, una delle più famose e importanti critiche cinematografiche della storia. In attesa di novità, il regista sarà in Italia il 6 e il 7 aprile per presentare il suo nuovo libro.

📌 #QuentinTarantino a Milano! Il 7 aprile, alle 18, il regista sarà alla Libreria Mondadori Duomo per un evento speciale @LaMilanesiana, ideata e diretta da @bettywrong, dove dialogherà con Antonio Monda e presenterà il suo nuovo libro Cinema speculation, in uscita il 21 marzo! pic.twitter.com/KrezhltNIF — La nave di Teseo (@lanavediteseoed) March 8, 2023

Quentin Tarantino, cosa sappiamo del suo decimo film al cinema

Per l’ultimo giro di giostra, Quentin Tarantino sembra voler partire ancora una volta da eventi reali. Come per C’era una volta… a Hollywood, il suo decimo film potrebbe, secondo l’Hollywood Reporter, concentrarsi sullo spettacolo e sul cinema. The Movie Critic si dovrebbe svolgere negli Usa degli Anni 70 e ruoterebbe attorno alla figura di Pauline Kiel, saggista e scrittrice nonché leggenda della critica cinematografica. Nota per le sue liti continue con attori e registi, lavorò durante quel decenni come consulente di Paramount su invito della star Warren Beatty. La giornalista, scomparsa di Parkinson nel 2001, ha da sempre occupato un posto di rilievo nel cuore di Tarantino che non ha mai nascosto la sua ammirazione e il suo rispetto. Ancora nulla sul cast, anche se è probabile che in tanti faranno la fila per apparire nell’ultimo ballo del regista.

In settimana si terranno gli incontri per trovare uno studio di produzione, anche se Sony sembra essere in vantaggio visto il rapporto con il regista. Quentin Tarantino ha diretto fino a oggi le più grandi stelle del cinema mondiale. La sua carriera conta, se si considerano i due Kill Bill come un progetto unico, nove film che gli sono valsi diversi premi Oscar. In più occasioni, il cineasta aveva dichiarato di volersi ritirare dopo 10 pellicole o al compimento dei 60 anni, che tra l’altro compirà il prossimo 27 marzo. «Voglio fermarmi a un certo punto», aveva detto nel 2012 a Playboy. «I registi non migliorano man mano che invecchiano, anzi i peggiori film sono gli ultimi quattro della carriera». Non si tratterà di un addio al mondo dello spettacolo. Tarantino ha detto di voler convertire la sua vita lavorativa per dirigere miniserie o spettacoli teatrali.

Il 6 e il 7 aprile in Italia per presentare il nuovo libro

In attesa di scoprire ulteriori novità sull’ultimo film al cinema, Quentin Tarantino sarà in Italia ad inizio aprile per presentare il suo nuovo libro Cinema Speculation. Racconto autobiografico, è un racconto del grande schermo decisamente non convenzionale in cui il regista ripercorre i film che hanno segnato la sua carriera e le pellicole che guardava da bambino. Da Clint Eastwood a Sergio Leone e Steve McQueen, c’è spazio per tutti. Il 6 aprile Tarantino sarà al Teatro Grande di Brescia, mentre il giorno successivo sarà a Milano nella Libreria Mondadori di piazza Duomo. Il libro uscirà il 21 marzo per La Nave di Teseo. Si tratta del secondo lavoro editoriale del cineasta, che aveva già pubblicato il romanzo C’era una volta a Hollywood con cui aveva ampliato la storia dell’omonimo film.