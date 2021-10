Quelli che il lunedì, stasera su Rai2: Ubaldo Pantani, carriera, vita privata e social del comico

Nuovo appuntamento, stasera alle 21,20 su Rai2, con Quelli che il lunedì assieme a Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Comicità e attualità, ma soprattutto musica e tanto sport accompagneranno i telespettatori in una serata che proverà ad analizzare i fatti più scottanti del panorama nazionale con un punto di vista leggero e divertente. Ospite speciale di puntata sarà l’illusionista Raul Cremona. La visione sarà disponibile anche in streaming o sull’app RaiPlay.

Quelli che il lunedì, scaletta e ospiti della puntata stasera 25 ottobre 2021 su Rai2

Tanti i momenti e gli sketch irriverenti che proveranno a strappare una risata al pubblico a casa. Imprescindibile lo sguardo ironico di Enrico Lucci che, in collegamento dalla Capitale, incontrerà i personaggi più in vista del grande schermo presenti alla Festa del Cinema di Roma appena conclusa. L’opinionista Tommaso Faoro commenterà invece, con il suo ormai noto sarcasmo, le ultime news, mentre Ubaldo Pantani porterà in scena alcune delle sue parodie più irriverenti, tra cui Lapo Elkann.

E ancora, le curiose rubriche di Toni Bonji con i sondaggi comici di Maicol Dubbio, mentre Brenda Lodigiani riporterà in scena le surreali interviste del salotto al femminile di Licia Flowers. Spazio anche alle battute di Massimo Bagnato e Carmine del Grosso. Per quanto riguarda il capitolo attualità, Melissa Greta presenterà le notizie e le curiosità del web, mentre Federico Russo si occuperà di quelle di sport. Nuovo appuntamento infine con il quiz Chi vuol essere Talebano.

Il tutto con la grande musica della resident band del Maestro Luca Colombo con Federico Paulovic, Federico Malaman, Andrea Pollione e Roberta Gentile.

Chi è Ubaldo Pantani, carriera e vita privata dell’imitatore di Quelli che il lunedì stasera 25 ottobre 2021 su Rai2

Ubaldo Pantani, carriera professionale e imitazioni

Ubaldo Pantani, uno dei comici e imitatori più apprezzati di Quelli che il lunedì, è nato a Cecina (LI) il 31 marzo 1971. Dopo la laurea in Scienze politiche conseguita all’Università di Pisa, ha lavorato come attore nella compagnia teatrale di Giorgio Albertazzi prima di esordire in tv nel programma Macao di Gianni Boncompagni nel 1997.

Nel corso della sua carriera ha sempre alternato il palcoscenico dei teatri con le telecamere televisive, prima di trovare la celebrità nel programma di Mai dire… nel 2004. Qui ha dato vita a imitazioni che hanno subito fatto breccia nel cuore degli appassionati, tra cui quelle di Gianluigi Buffon, Lapo Elkann, Massimo Giletti e di vari partecipanti al Grande Fratello. Tutti i personaggi hanno poi caratterizzato il suo approdo allo show Quelli che il calcio nel 2009 e costituiscono parte delle sue performance anche oggi. Negli anni ha anche aggiunto le imitazioni di Andrea Pirlo, Federico Buffa, Matteo Renzi, J-Ax, Mario Giordano, Paolo Fox e Alessandro Barbero.

Oltre ai programmi televisivi, Ubaldo Pantani si è anche cimentato nella recitazione per lungometraggi di successo. Si ricordano infatti le sue partecipazioni in Manuale d’amore di Giovanni Veronesi, Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi di Fausto Brizzi e in Tutti per 1 – 1 per tutti accanto a Pierfrancesco Favino e Rocco Papaleo.

Vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Ubaldo Pantani è stato fidanzato per cinque anni assieme alla collega Virginia Raffaele, famosa imitatrice. Molto riservato per quanto riguarda i suoi affetti, di Pantani si sa solo che è padre di una bambina, cui è molto legato, ma non è mai stato reso noto il nome della mamma. Attualmente sarebbe single.

Ubaldo Pantani è attivo sui social e vanta un profilo su Instagram con 20,3 mila follower. I post riguardano però esclusivamente video legati alla sua vita professionale.