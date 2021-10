Quelli che il lunedì, da Filippo Tortu a Sonny Colbrelli, gli ospiti di stasera 11 ottobre 2021 su Rai2

Stasera, alle 21,20 su Rai2, torna Quelli che il lunedì con la conduzione di Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. In ogni appuntamento, i tre padroni di casa ripercorreranno le principali notizie di attualità in chiave ironica, dando vita anche a momenti comici e sketch tutti da ridere. La puntata, come la precedente, sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Quelli che il lunedì, temi e scaletta di stasera 11 ottobre 2021 su Rai2

Politica, costume, spettacolo e cronaca. In Quelli che il lunedì ogni argomento trova posto grazie allo sguardo alternativo dei tanti ospiti. Enrico Lucci sarà in collegamento da Genova con il patron della Sampdoria Massimo Ferrero, mentre Brenda Lodigiani riceverà la regina dei cartoni animati, Cristina D’Avena. Non mancheranno le presenze fisse di Ubaldo Pantani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta e Adriano Panatta. Ospite musicale della serata sarà il cantante Tiromancino che presenterà il suo nuovo singolo, Domenica. In collegamento da Napoli, Francesco Paolantoni invece cercherà nuovi interessanti dettagli sul curioso caso del Gratta e Vinci da mezzo milione di euro, rubato giorni fa a un’anziana signora.

Siamo onorati di proporvi una grande esclusiva:

Alessandro Barbero terrà ogni settimana “Lezioni di Storia per la massa”. Dove? QUA a #QuelliChe @ubaldopantani pic.twitter.com/1FImyTplBk — Quelli Che il Lunedì (@quellicherai2) October 4, 2021

Come sempre, fil rouge della puntata sarà lo sport. Federico Russo e Massimo Bagnato, nella loro personale rubrica Rai a parametro zero, saranno in studio con il giornalista sportivo Mauro Suma, mentre Marco Mazzocchi parlerà con due grandi campioni italiani, il velocista Filippo Tortu e il ciclista Sonny Colbrelli.

Filippo Tortu e Sonny Colbrelli, gli atleti ospiti di Quelli che il lunedì stasera 11 ottobre 2021 su Rai2

Spin off di Quelli che il calcio, il programma di Luca e Paolo non può esimersi dal trattare lo sport e le grandi imprese degli atleti italiani. Ecco perché stasera, al tavolo di Marco Mazzocchi, arriveranno due stelle che hanno brillato durante la grande estate azzurra. Si tratta di Filippo Tortu, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4×100 con Marcell Jacobs, e di Sonny Colbrelli, eroe dell’ultima Parigi – Roubaix.

Sonny Colbrelli, carriera e vita privata del ciclista stasera 11 ottobre 2021 su Rai2

Il Cobra 31enne, nato a Desenzano sul Garda, racconterà ai microfoni di viale Mazzini le emozioni e le fatiche della sua ultima impresa. Grande velocista e specialista delle classiche, ha vissuto un 2021 eccezionale. Oltre al trionfo in terra francese, il ciclista lombardo della Bahrain-Merida ha vinto quest’anno anche il Campionato italiano a Imola e gli Europei di ciclismo su strada a Trento. Tre anni fa si era aggiudicato il Gran Piemonte, mentre l’anno prima aveva trionfato nella Freccia del Brabante.

Nel corso della sua carriera ha vinto per due volte la Coppa Bernocchi (consecutivamente, nel 2017 e nel 2018), piazzandosi al secondo posto nel palmares dietro a Danilo Napolitano, trionfatore in tre edizioni. Sposato con Adelina, è padre di due bambini, Vittoria e Tommaso, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2020. Ha un profilo Instagram con 68,7 mila follower su cui è solito condividere momenti della sua carriera professionale.

View this post on Instagram Un post condiviso da Sonny Colbrelli (@sonnycolbrelli)

Filippo Tortu, carriera e vita privata del campione olimpico stasera 11 ottobre 2021 su Rai2

Altro ospite di serata sarà il velocista milanese Filippo Tortu. Classe 1998, è detentore di numerosi record italiani, tra cui quello di essere stato il primo azzurro a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri piani, realizzando 9’’99 al Meeting di Madrid del 2018. Nonostante la sua ancora breve carriera, l’atleta della Fiamme Gialle ha già raggiunto traguardi importanti, tra cui un oro e un argento agli Europei Under 20, un secondo posto ai Mondiali della stessa categoria e un trionfo ai Giochi del Mediterraneo.

Il punto più alto, tuttavia, lo ha raggiunto qualche mese fa con il trionfo nella staffetta 4×100 assieme a Marcell Jacobs (oro individuale nei 100 metri piani), Lorenzo Patta e Fausto Desalu. I quattro hanno anche stabilito il record italiano, tagliando il traguardo con il tempo di 20’’11. Per quanto riguarda la vita privata è fidanzato con Sofia, ragazza conosciuta in Sardegna, e ha un profilo Instagram con 235 mila follower.