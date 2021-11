Quelli che, stasera su Rai2: Razzi, Civati e i Cugini di Campagna: temi e ospiti della puntata

Altra settimana, altro giro con Quelli che. Stasera 11 novembre 2021, alle 21,20 su Rai2, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran tornano nel prime time del giovedì, confermando il cambio di programmazione operato da viale Mazzini nella scorsa settimana. La visione della puntata sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Quelli che, temi e ospiti di stasera 11 novembre 2021 su Rai2

I Cugini di Campagna e la polemica con i Maneskin

Nuovo appuntamento dunque con l’ironia e il commento satirico che hanno contraddistinto Quelli che nel corso delle precedenti puntate. Punto di partenza sarà oggi la politica, analizzata grazie al punto di vista di due esponenti molto diversi fra loro. Saranno in studio infatti Giuseppe Civati e Antonio Razzi, i quali avranno modo di esprimere opinioni e pareri personali sugli ultimi eventi italiani e internazionali al tavolo di Tommaso Labate e dei tre conduttori. Il fronte politico sarà anche al centro della nuova imitazione di Ubaldo Pantani, che stasera si calerà nei panni del leader della Lega Matteo Salvini.

Questa sera alle 21.20, andrà in onda una nuova puntata di #QuelliChe, show d'intrattenimento che tra ironia e comicità ripercorre i fatti della settimana. Conducono: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. La trasmissione è disponibile anche a colori. Buona visione pic.twitter.com/I9wQ8qPHM6 — Quelli Che… (@quellicherai2) November 11, 2021

Intanto Enrico Lucci volerà a Catanzaro per raccogliere le testimonianze dei Cugini di Campagna, al centro di una delle diatribe più infuocate della settimana. La band di Anima Mia ha infatti attaccato i Maneskin, rei di aver copiato il look dei Cugini durante il loro show di apertura al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. La questione sarà anche al centro del dibattito in studio, grazie ai giudizi dell’esperta di moda Anna Dello Russo e alle incursioni comiche di Brenda Lodigiani, anche oggi nei panni della bassista della rock band romana Victoria de Angelis.

La nuova vita di Moriero e gli sketch de Il Collegio

Federico Russo invece incontrerà Francesco Moriero, l’ex interista ora alla guida della nazionale delle Maldive e reduce da una partita pazza che lo ha visto prima dominare 4-0 lo Sri Lanka e poi venire raggiunto sul risultato di 4-4. Con lui spazio al Mondiale in Qatar e alla situazione della nostra Nazionale, attesa domani dal delicato match contro la Svizzera per il primato nel girone. Si passerà poi al rugby con le ex colonne azzurre Mirco Bergamasco e Paul Grieffen, che si daranno battaglia in studio durante una prova senza esclusione di colpi.

Come sempre, torneranno a Quelli che anche alcuni componenti del cast de Il Collegio. Il preside Paolo Bosisio e la sorvegliante Lucia Gravante. E ancora, spazio alle imitazioni di Toni Bonji e agli sketch di Barbara Foria, che si trasformerà in Selvaggia Lucarelli. Fil rouge sarà ancora una volta lo sport, con le curiosità dal web di Melissa Greta e le ultime notizie di Federico Russo e Marco Mazzocchi.