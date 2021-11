Quelli che il lunedì, stasera su Rai2: da Nino Frassica ad Alessandro Greco, gli ospiti dello show

Su Rai2 torna Quelli che il lunedì. L’ex Quelli che il calcio, dopo il cambio di programmazione probabilmente per un calo negli ascolti, andrà in onda stasera 4 novembre alle 21,20. Il racconto della settimana fra sport e attualità prenderà avvio da un compleanno importante: i 60 anni di Rai2, con ospiti speciali e i loro racconti amarcord. Il programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Quelli che il lunedì, temi e ospiti di stasera 4 novembre 2021 su Rai2

Quelli che il lunedì, La comicità di Frassica, Alessandro Greco e la musica di Ana Mena

Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Mia Ceran riprendono le redini dello show di Rai2 che stasera vanterà grandi ospiti del panorama nazionale. Su tutti il comico e attore messinese Nino Frassica, pronto a festeggiare il sessantenario dalla nascita di Rai2 con alcuni ricordi della sua lunga carriera.

In studio anche Alessandro Greco. Il presentatore e imitatore tarantino porterà i telespettatori indietro negli anni Novanta grazie al suo gioco “Furore”, che vedrà impegnati anche i tre conduttori e uno dei volti fissi dello show, l’ex campione di tennis Adriano Panatta. Messa da parte la storia, si tornerà alla stretta attualità con un’attenzione dedicata al reality show Il Collegio. Alla corte di Quelli che il lunedì infatti arrivano il professore Andrea Maggi e soprattutto la sorvegliante Lucia Gravante.

Grande spazio anche alla musica, con due ospiti speciali. Saranno in studio infatti Federico Rossi e Ana Mena, i quali presenteranno il loro nuovo singolo Sol y Mar. Un brano dai tratti nostalgici che tende ad affrontare il tema dei rapporti impossibili, attualmente al quattordicesimo posto fra le tendenze di Youtube grazie anche alle oltre 800 mila visualizzazioni sulla piattaforma.

Quelli che il lunedì, le lauree di Cannas e le imitazioni di Pantani

Non solo i 60 anni di Rai2. Quelli che il lunedì è pronta a festeggiare anche il compleanno di Maurizio Casagrande, nato anch’egli il 4 novembre 1961. Francesco Paolantoni lo raggiungerà nella loro Napoli assieme a Barbara Foria, che vestirà i panni della giornalista e conduttrice Serena Bortone. Per quanto riguarda i temi di attualità, Francesco Lancia e Massimo Bagnato potranno parlare con Samuele Cannas, il giovane balzato all’attenzione di tutti per aver conseguito quattro lauree in meno di tre mesi ad appena 25 anni. Dopo il titolo in pianoforte al Conservatorio, si è anche distinto col massimo dei voti in Medicina e Chirurgia, Biotecnologie e Ingegneria. In collegamento con lui da Roma anche Carlo Calenda.

Enrico Lucci invece andrà a Montecitorio per raccogliere gli umori dei politici a seguito del G20 appena concluso nella capitale. Sempre restando in tema politico, Ubaldo Pantani si calerà nei panni del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, mentre Tony Bonji analizzerà le oscillazioni dell’opinione pubblica con i suoi ormai celebri sondaggi. A raccontare lo sport, filo conduttore del programma, saranno invece Marco Mazzocchi e Federico Russo assieme a Melissa Greta. Non mancheranno nemmeno le imitazioni di Brenda Logidiani, che oggi interpreterà Katia Ricciarelli e Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin.