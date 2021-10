Luca e Paolo tornano su Rai2. Da stasera, alle 21,20, la coppia resa celebre dalla sitcom Camera Cafè sarà protagonista assieme a Mia Ceran di Quelli che il lunedì. Un late show che in 31 puntate si snoderà fra sketch all’ultima risata, collegamenti con ospiti ogni volta differenti e confronti in studio. Guest star della prima puntata saranno Sara Simeoni e Francesco Gabbani.

Ogni puntata ripercorrerà i fatti salienti della settimana appena trascorsa offrendo uno sguardo alternativo sui principali avvenimenti che potranno spaziare dalla politica allo spettacolo, passando per la cronaca e il costume. Oltre ai citati conduttori, Quelli che il lunedì potrà vantare anche la presenza di personaggi già noti al pubblico della Rai. Saranno in studio infatti Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Enrico Lucci, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto e l’ex stella del tennis Adriano Panatta. Tutti loro si renderanno protagonisti di improbabili gag e imitazioni dei volti noti della tv e della cronaca.

😎 Il lunedì non è mai stato così piacevole! 🔎 Se cercate ironia, sagacia e musica con performance uniche, siete nel posto giusto 📺 Comincia l’avventura di #QuelliCheilLunedì 📆 Da lunedì 4 ottobre, ore 21.20, su #Rai2 e #RaiPlay pic.twitter.com/UT22rhq6sc — Quelli Che il Lunedì (@quellicherai2) October 1, 2021

Fil rouge sarà tuttavia lo sport, con il programma che già nel suo nome cita il più celebre Quelli che il calcio. I commenti saranno infatti opera di Marco Mazzocchi e Federico Russo. Presenti anche tre autori della stand up comedy italiana come Tommaso Floro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso, che cercheranno di vedere in chiave diversa i fatti salienti. Ruolo centrale anche per la musica dal vivo con la resident band del Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce). Saranno loro a coinvolgere di volta in volta gli ospiti e i conduttori con jam session e varie performance.

Gli inizi della carriera e i primi passi in tv

Ospite fissa di Luca e Paolo a Quelli che il lunedì sarà Brenda Lodigiani. Lombarda, classe 1987, oltre che attrice è anche conduttrice televisiva e radiofonica ed ex ballerina. Grazie ai suoi studi di danza classica e jazz, ha debuttato in televisione nel 2008 come ballerina per Central Station in onda su Comedy Central. In seguito è passata a Disney per cui ha condotto vari programmi per bambini tra cui Disney 365.

Nel 2009 ha collaborato con Maccio Capatonda per la serie La villa di Lato, mentre a partire dal gennaio 2010 ha fatto parte del cast Quelli che il calcio (di recente è diventata virale la sua imitazione a Diletta Leotta) Dopo alcune apparizioni su MTV, è approdata su Sky Uno nel 2011 con Xtra Factor condotto assieme a Max Novaresi. Nel 2013 ha recitato per la serie tv di La5 Bye Bye Cinderella e nel film Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo. Dal 2017 è parte integrante del cast di Camera Café su Rai2, mentre con Germano Lanzoni recita nei videoclip de Il milanese imbruttito nei panni de L’imbruttita, stereotipo della giovane milanese rampante.

Vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata di Brenda Lodigiani non si sa molto grazie alla privacy da lei spesso mantenuta. Tuttavia, nel 2010 alcuni rumors la volevano fidanzata con un ragazzo conosciuto quando lavorava per MTV, mentre attualmente è fidanzata con il fotografo Federico Teoldi. Nel 2017 hanno avuto anche una bambina, Olivia.

Sui social vanta una pagina Instagram ufficiale con 31,5 mila follower, su cui è solita pubblicare stralci della sua vita personale grazie a diversi scatti realizzati proprio dal suo compagno. Ha anche un profilo pubblico su Facebook con altri 30 mila seguaci.