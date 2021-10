Luca e Paolo tornano in prima serata su Rai2. Da stasera, alle 21,20, la coppia della comicità che tanto ha fatto ridere con la sitcom Camera Cafè sarà alla guida, assieme alla giornalista Mia Ceran, di Quelli che il lunedì. Un late show che, nel corso di ben trentuno puntate a cadenza settimanale, animerà il palinsesto con sketch all’ultima risata, collegamenti con ospiti ogni volta differenti e confronti in studio. Guest star dell’appuntamento di oggi saranno la medaglia d’oro olimpica a Mosca 1980 Sara Simeoni (virali le sue performance a Il circolo degli anelli) e il cantante Francesco Gabbani, atteso con un nuovo singolo.

Quelli che il lunedì, scaletta, temi e ospiti stasera 4 ottobre 2021 su Rai2

Ogni puntata intende ripercorrere i fatti salienti della settimana appena trascorsa, offrendo uno sguardo alternativo sugli avvenimenti più disparati. Come si può leggere nelle anticipazioni, si spazierà dalla politica allo spettacolo, passando per la cronaca e il costume. Oltre ai citati conduttori, Quelli che il lunedì potrà fregiarsi infatti della presenza di personaggi già noti al pubblico della Rai. In studio ci sarà infatti l’imitatore Ubaldo Pantani, volto noto della serie Mai dire… del 2004 dove ha preso in giro personaggi come Buffon e Giletti: a lui il compito di riportare in scena le gag più spassose, con qualche piccola aggiunta come lo storico Alessandro Barbero.

Accanto a lui spazio all’Imbruttita de Il milanese Imbruttito Brenda Lodigiani: «riporterò in scena la mia Licia Flower». Presenti anche il giornalista Enrico Lucci, Barbara Foria (ha annunciato il ritorno delle imitazioni di Serena Bortone e Myrta Merlino), Toni Bonji e Melissa Greta Marchetto. A completare il ricco cast sarà poi l’ex stella del tennis italiano Adriano Panatta. Tutti loro saranno protagonisti di irriverenti e spassose gag, molto delle quali verteranno su imitazioni dei volti noti della tv e della cronaca.

Quelli che il lunedì, protagonista sempre lo sport

Fra i tanti temi affrontati non mancherà il Covid, con la presenza di imitazioni già note agli amanti di Quelli che il calcio tra cui quella all’infettivologo Bassetti. Spazio anche all’Afghanistan, argomento molto delicato ma che «ha rievocato vecchi ricordi che vogliamo riproporre in chiave aggiornata», ha detto Kessisoglu.

Fil rouge della trasmissione sarà comunque lo sport, dato che il programma già nel suo nome cita il più celebre Quelli che il calcio. I commenti saranno opera di Marco Mazzocchi (alla guida, fra gli altri, anche di Novantesimo Minuto) e Federico Russo. Presenti anche tre autori della stand up comedy italiana. Si tratta di Tommaso Floro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso, che cercheranno di guardare in chiave diversa i vari fatti salienti degli ultimi sette giorni. Ruolo centrale anche per la musica dal vivo con la resident band del Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce). Saranno loro a coinvolgere di volta in volta gli ospiti e i conduttori con jam session e varie performance.