Quelli che il lunedì, chi è Mia Ceran, carriera e vita privata della presentatrice dello show di stasera 4 ottobre 2021 su Rai2

Luca e Paolo tornano su Rai2. Da stasera, alle 21,20, la coppia resa celebre dalla sitcom Camera Cafè sarà protagonista assieme alla giornalista Mia Ceran di Quelli che il lunedì. Un late show che, nel corso di 31 puntate, cercherà di farsi largo nell’attualità italiana con sketch all’ultima risata, collegamenti con ospiti ogni volta differenti e confronti in studio. Guest star della puntata di stasera saranno la medaglia d’oro olimpica a Mosca 1980 Sara Simeoni e l’artista Francesco Gabbani.

Quelli che il lunedì, scaletta e ospiti stasera 4 ottobre 2021 su Rai2

Ogni puntata ripercorrerà i fatti salienti della settimana appena trascorsa offrendo uno sguardo alternativo sui principali avvenimenti. Si spazierà dalla politica allo spettacolo, passando per la cronaca e il costume. Oltre ai citati conduttori, Quelli che il lunedì potrà vantare la presenza di personaggi già noti al pubblico della Rai. Saranno in studio infatti Ubaldo Pantani, l’Imbruttita de Il milanese Imbruttito Brenda Lodigiani, Enrico Lucci, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto e l’ex stella del tennis Adriano Panatta. Tutti loro si renderanno protagonisti di improbabili gag e imitazioni dei volti noti della tv e della cronaca.

😎 Il lunedì non è mai stato così piacevole! 🔎 Se cercate ironia, sagacia e musica con performance uniche, siete nel posto giusto 📺 Comincia l’avventura di #QuelliCheilLunedì 📆 Da lunedì 4 ottobre, ore 21.20, su #Rai2 e #RaiPlay pic.twitter.com/UT22rhq6sc — Quelli Che il Lunedì (@quellicherai2) October 1, 2021

Fil rouge della trasmissione sarà tuttavia lo sport, con il programma che già nel suo nome cita il più celebre Quelli che il calcio. I commenti saranno opera di Marco Mazzocchi e Federico Russo. Presenti anche tre autori della stand up comedy italiana. Si tratta di Tommaso Floro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso, che cercheranno di vedere in chiave diversa i vari fatti salienti. Ruolo centrale anche per la musica dal vivo con la resident band del Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce). Saranno loro a coinvolgere di volta in volta gli ospiti e i conduttori con jam session e varie performance.

Mia Ceran, chi è la giornalista stasera 4 ottobre 2021 a Quelli che il lunedì su Rai2

Mia Ceran, Biografia e carriera in tv

Mia Ceran nasce a Treviri, nella Repubblica Federale di Germania, il 15 novembre 1986. Suo padre era un dentista tedesco mentre sua madre, di origine bosniaca, svolgeva la professione di giornalista. Nonostante sia nata in terra tedesca, ha vissuto fino al compimento dei 13 anni negli Stati Uniti prima di trasferirsi a Roma. Qui conseguito la laurea magistrale in Business Administration presso la John Cabot University.

Dopo uno stage alla sede romana della Cnn, ha collaborato con Mediaset per Matrix e Studio Aperto, divenendo giornalista professionista nel 2011. In seguito ha lavorato per LA7 a L’aria che tira e In onda estate, prima di passare su Rai3 all’Agorà. Nelle stagioni 2015-16 e 2016-17 ha partecipato al programma Quelli che il calcio come inviata e ospite fisso accanto a Nicola Savino e alla Gialappa’s Band.

Nel novembre 2018 ha condotto i sorteggi per la fase finale del Campionato europeo di calcio Under 21. Il 29 dicembre 2019 ha tenuto le redini, su Rai 2, de Il Campionato fa 90, serata celebrativa per i novant’anni della Serie A, insieme a Luca e Paolo con cui condividerà lo schermo stasera. Lo scorso anno ha partecipato come ospite al programma televisivo di Rai 2 Improvviserai.

Mia Ceran, vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, Mia Ceran parla fluentemente cinque lingue e ha un profilo Instagram seguito da 213 mila persone. È fidanzata con il manager della Diesel Federico Ferrari, da cui ha avuto il primo figlio, Bruno Romeo, lo scorso 9 agosto. Prima di questa relazione, era stata legata con il collega Malcolm Pagani.

Il suo sogno, come dichiarato di recente alla Gazzetta dello Sport, è avere Francesco Totti in diretta. «È un esempio», ha detto la giornalista. «Prescinde dal tifo. Se vivi a Roma sai molto più di quello che si è visto sul campo. È una persona nobile». Intanto non ha potuto fare a meno di applaudire Mourinho, «grande personaggio in un mondo di automi».