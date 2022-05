Quelle brave ragazze su Sky Uno: cosa sapere sul docu-reality con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti

I telespettatori rimasti orfani di Pechino Express non hanno tempo di rimpiangerlo perché Sky Uno è pronto a travolgerli con una nuova, entusiasmante avventura. Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti sono le protagoniste di Quelle brave ragazze, lo show prodotto da Blue Yazmine e Sky Original che, per sei settimane, le porterà in giro per la Spagna in uno straordinario viaggio on the road alla scoperta di culture e tradizioni diverse. Ogni giovedì, a partire dalle 21.15, l’insolito trio di esploratrici salirà a bordo di un furgoncino leopardato rosa shocking e si preparerà, oltre che a visitare luoghi magici, anche ad affrontare sfide decisamente fuori dalla loro comfort zone. Per un’esperienza che non dimenticheranno facilmente.

Quelle brave ragazze: cosa sapere sul programma in onda su Sky Uno ogni giovedì alle 21.15

Quelle brave ragazze: il format

Nato da un’idea originale di Maionchi, il programma vuole riprodurre l’atmosfera di una tipica vacanza tra amiche. Nessuna delle tre è a conoscenza della meta e, soltanto all’arrivo in aeroporto, a Milano, scopriranno che dovranno imbarcarsi su un aereo con destinazione Madrid. Una volta atterrate, avranno modo di sistemarsi nella casa che le ospiterà e, svuotate le valige, partiranno alla conquista della capitale iberica, visitando Plaza Mayor e il mercato Barceló. La prima di una serie di tappe che le porteranno, di puntata in puntata, a raggiungere dapprima Siviglia, poi il Deserto di Tabernas, Granada e, infine, Valencia.

Ovviamente, non si sposteranno da sole: ad accompagnarle, su un veicolo decisamente riconoscibile, ci sarà Alessandro Livi, autista per metà italiano e per metà spagnolo, che le aiuterà nelle varie missioni e farà loro da bodyguard e da interprete nelle attività in cui verranno coinvolte. Scopriranno, dunque, costumi più quotidiani e abitudini più sui generis, calandosi completamente nella tradizione locale e rafforzando sempre di più un rapporto d’amicizia sincero e complice, nonostante caratteri e vite agli antipodi.

Quelle brave ragazze: le prove a cui il trio si sottoporrà

Una delle parti più divertenti del viaggio sarà, senza dubbio, quella delle prove e delle missioni da superare che, di volta in volta, dovranno essere immortalate con un selfie. Dalla spesa al mercato per una cena speciale all’incontro con un bizzarro supereroe e una confraternita religiosa, passando per un’esibizione di sensuale flamenco, la rievocazione di una scena in stile Spaghetti Western fino a un’esperienza olistica e a un volo in mongolfiera. Ma non finisce qui: faranno scorpacciata di paella e tapas, cammineranno lungo le strade e nelle piazze spagnole più note, indosseranno gli abiti tradizionali e si concederanno un pizzico di trasgressione, partecipando a un concerto metal e facendo serata nei locali più divertenti e alla moda delle città che le ospiteranno.

Quelle brave ragazze: dove vedere il docu-reality

Oltre che su Sky Uno, canale 108, Quelle brave ragazze è disponibile anche in streaming su NOW Tv e on demand su SkyGo.