Queen, stasera su Nove due documentari sulla band di Freddie Mercury

Natale all’insegna del rock e dell’energia dei Queen. Stasera 25 dicembre, a partire dalle 21,25, Nove trasmetterà infatti due documentari sulla celebre band britannica che ha segnato un’epoca. Freddie Mercury sarà protagonista prima, assieme a tutto il gruppo, di Queen – We Are the Champions e poi da solo, in seconda serata, di Freddie Mercury –The Great Pretender. La visione sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Discovery+.

Queen – We Are the Champions, la storia della band dagli esordi al successo

Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor sono protagonist di un documentario che racconta in circa due ore la storia dei Queen, dai primi concerti fino ai sold out di Wembley. Grazie a interviste esclusive e immagini inedite dei più importanti live, sarà possibile ripercorrere la storia della band che quest’anno ha ricordato i 30 anni dalla scomparsa del suo frontman. Si parlerà dei primi album, ma anche dei successi con A Night At Opera tra cui la celeberrima Bohemian Rhapsody.

Si parlerà del rapporto di Freddie Mercury con Mary, della scoperta dell’omosessualità e del legame con Jim Hutton, al suo fianco fino alla morte nel 1991 a causa dell’Aids. Un male che Freddie ha tenuto nascosto fino al 23 novembre 1991, giorno prima della scomparsa. Sarà però anche occasione per ascoltare i successi più famosi dei Queen, da We Are the Champions a Don’t Stop Me Now, passando per The Show Must Go On, It’s a Kind of Magic e Another One Bites the Dust.

Freddie Mercury – The Great Pretender, i lavori da solista del frontman

In seconda serata, a mezzanotte, sarà il turno di Freddie Mercury – The Great Pretender, documentario del 2012 che si concentra sulle opere da solista del frontman dei Queen. Alla produzione ci sono Ryhs Thomas e Jim Beach, per lunghi anni manager e avvocati della band britannica. Grazie a materiale d’archivio e interviste ai principali protagonisti delle vicende, si potrà ripercorrere non solo la carriera da solista di Freddie, ma anche la sua vita privata e i progetti meno noti. Si potranno ascoltare i brani di Mr. Bad Guy, album del 1995 che raccoglie hit come Living On My Own, There Must Be More to Life Than This.

Quest’ultimo brano vanta anche una versione incisa con Michael Jackson e pubblicata nel 2009 alla morte del Re del Pop. Spazio poi al singolo Barcelona con Monserrat Caballé e alla lirica, grande passione di Freddie Mercury oltre al rock. A raccontare tutto ciò sarà anche lo stesso artista in varie interviste inedite.