La Regina Elisabetta non c’è: il principe Carlo debutta e legge il Queen’s Speech

Non accadeva dal 1963 e per questo quella di oggi, per il Regno Unito, è una giornata storica. La Regina Elisabetta, 96 anni, ha dovuto rinunciare al cosiddetto Queen’s Speech, il discorso che tiene ogni anno in apertura delle nuove sessioni del Parlamento britannico. Motivi di salute non hanno permesso alla longeva regnante di esserci e al suo posto è stato il figlio Carlo a leggere, con alla sinistra la moglie Camilla e alla destra la Corona di sua madre, lì a osservare tutto come a incarnarne la presenza.

Il discorso di Carlo: l’emozione di Camilla e William

Carlo arriva in Rolls Royce e alta uniforme, al centro della House of Lords. Alla sua sinistra la moglie Camilla, recentemente promossa a «sovrana consorte» dalla stessa Regina, quando toccherà al principe prendere in mano le sorti del Paese. E alla sua destra, invece, si siede il principe William, figlio di Carlo e secondo nella linea di successione. Anche per lui si tratta di un debutto, in un ruolo che il padre ha giocato per decenni. Più di una volta il primogenito di Elisabetta ha guardato non soltanto i parlamentari presenti ma anche la Corona della madre, arrivata per prima in limousine. Un dettaglio da non trascurare riguarda proprio il discorso. Tutto ciò che è stato scritto e smistato ai media in anteprima riportava la dicitura «il mio governo». Carlo ha trasformato tutto nel «governo di Sua Maestà».

Il programma: 38 progetti di legge per la crescita economica

All’interno del Queen’s Speech, il discorso rivolto al Parlamento, la Regina e il principe Carlo parlano di 38 progetti di legge. La parola d’ordine è una sola, anzi tre: «Rimettere in carreggiata». Tutto il discorso letto dal figlio di Elisabetta, per la prima volta nella sua storia, verte sulla ripresa economica della Gran Bretagna. E i 38 progetti di legge che l’esecutivo sottoporrà al Parlamento entro il prossimo anno tenteranno di dare «sollievo» a settori economici e fasce sociali deboli. Ma non si è parlato soltanto di economia. All’interno del documenti sono state inserite anche nuove leggi con pesanti multe e pene esemplari per chi manifesta in piazza con iniziative di guerriglia urbana. C’è spazio anche per il sostegno all’Ucraina, ma non per parlare dello scontro con l’UE sulla Brexit.