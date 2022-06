Quattordicesima 2022: a chi spetta, quando arriva e a quanto ammonta

Per alcuni lavoratori, l’arrivo dell’estate coincide con un’entrata in più in busta paga. Si tratta della cosiddetta quattordicesima, un importo aggiuntivo alle dodici mensilità ordinarie: vediamo a chi spetta e quando arriverà nel 2022.

Quattordicesima 2022: a chi spetta

La quattordicesima è destinata a tutti i lavoratori dipendenti il cui contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ne preveda l’erogazione oppure il cui accordo aziendale ne disponga il pagamento (in mancanza di una previsione analoga contenuta nel CCNL utilizzato). Sono dunque esclusi dalla sua ricezione:

i lavoratori parasubordinati o collaboratori coordinati e continuativi

i lavoratori autonomi

i lavoratori autonomi occasionali, tirocinanti e stagisti

gli incaricati di prestazioni di lavoro occasionali (ex voucher)

i lavoratori dipendenti che, nel periodo di maturazione, hanno totalizzato assenze che non consentono il diritto alla mensilità aggiuntiva.

Quattordicesima 2022: quando arriva

Per quanto riguarda le tempistiche, il periodo di erogazione è stabilito dal singolo contratto collettivo o dall’accordo aziendale. In genere viene corrisposta prima del periodo feriale, quindi tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio.

Per fare alcuni esempi, i CCNL del settore agricoltura-cooperative prevedono il pagamento entro il 10 agosto, quelli del settore commercio e terziario il 1° luglio di ogni anno, i comparti edili-artigianato e gli studi professionali entro il 30 giugno, il settore turismo alla retribuzione del mese di luglio.

Quattordicesima 2022: a quanto ammonta

L’ammontare della quattordicesima è strettamente legato alla retribuzione del dipendente e ai periodi di lavoro svolti nel corso della sua maturazione, di norma tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo. In generale, la somma è pari ad una mensilità della retribuzione globale applicata nel mese della sua erogazione ovvero ad una percentuale di essa. Il dipendente avrà diritto all’importo pieno se il suo rapporto di lavoro ha interessato l’intero periodo di maturazione.