Quasi amici stasera su Canale 5: trama, cast e storia vera del film stasera 22 marzo, alle 21,40 su Canale 5

Appuntamento stasera 22 marzo, alle 21,40 su Canale 5, con Quasi amici, film del 2011 con Omar Sy e François Cluzet. La trama si basa sulla storia vera del rapporto fra il businessman Philippe Pozzo di Borgo e il suo badante algerino Abdel Sellou, che nel film si chiama Driss. Nel cast anche Anne Le Ny, Audrey Fleurot e Alba Gaia Bellugi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Quasi amici, trama e cast del film stasera 22 marzo 2022 su Canale 5

La trama del film inizia con Driss (Omar Sy), giovane ragazzo di origine senegalese appena uscito di prigione. Un giorno, mentre è alla ricerca di firme per l’ufficio collocamento, si presenta a casa di Philippe (François Cluzet), un ricco uomo d’affari costretto sulla sedia a rotelle e per questo alla ricerca di un badante. L’anziano miliardario assume così, senza alcun preavviso, il giovane Driss che però non sembra interessato ad apprendere le mansioni che deve svolgere in casa, tanto che la sua esperienza pare doversi concludere alla svelta. Il ragazzo ha però un pregio enorme: è l’unico a porsi nei confronti di Philippe senza mettere l’accento sulla disabilità, elemento che avvicina i due giorno dopo giorno. Iniziano a girare per strada di notte e a condividere avventure incredibili per le vie di Parigi.

Il loro solido rapporto li induce a confidarsi l’un l’altro, condividendo anche le esperienze più intime. Philippe rivela dunque che è rimasto paralizzato durante un’esperienza sul parapendio finita male e che ha di recente perso la moglie, scomparsa dopo una lotta con un cancro. Dato che i due non avrebbero mai potuto avere figli, Philippe ha adottato Elisa (Alba Gaia Bellugi), con cui però il rapporto non è mai decollato e ora si sente molto di rado. Inoltre, l’anziano ha una relazione epistolare con Éléonore (Dorothée Brière-Meritte), cui però non si è mai mostrato per paura che la sua disabilità la facesse scappare. Driss lo aiuterà a trovare il coraggio nascosto e Philippe, per ricambiare, gli insegnerà ad apprezzare la musica classica e lo spronerà a seguire il suo sogno di diventare un grande pittore.

Quasi amici, la storia vera che ha ispitato il film con Omar Sy

Campione d’incassi nel 2011 e osannato dalla critica, Quasi amici racconta la storia vera di Philippe Pozzo di Borgo e il suo badante algerino Abdel Sellou. I due hanno raccontato la loro vita nelle rispettive autobiografie, dal titolo Il diavolo custode e Mi hai cambiato la vita. L’anziano miliardario, nativo della Corsica, ha a lungo diretto il marchio di champagne Pommery oltre che l’Hotel Pozzo di Borgo a Parigi. Erede di una famiglia nobiliare francese, con radici nel XVI secolo, è rimasto paralizzato nel 1993 a seguito di un grave incidente. La sua disabilità lo ha condotto in un tunnel di depressione per cui ha più volte tentato il suicidio, soprattutto dopo la scomparsa della moglie tre anni dopo l’infortunio. Oggi ultrasettantenne vive in Marocco dove ha ritrovato l’amore con una donna del luogo, Khadjia.

Abdel Sellou, che a differenza del film ha origini algerine e non senegalesi, prima di conoscere Philippe viveva nelle banlieu di Parigi. Come ha raccontato lui stesso, durante i primi giorni a casa del miliardario pensò di rubare tutti gli oggetti di valore che gli capitavano a tiro. Oggi grazie all’amicizia con Philippe ha completamente svoltato la sua vita. Ha una moglie di nome Amal e tre bambini con cui vive in Algeria grazie a un piccolo appezzamento di terreno che ha acquistato. Ha infatti smesso di lavorare per Philippe nel 2005 ma i due sono ancora fermamente in contatto.