Quarto Grado, stasera su Rete 4: i casi di Liliana Resinovich e Gigi Bici, tutti gli ospiti

Nuovo appuntamento con Quarto Grado in onda stasera, venerdì 4 febbraio 2022, alle 21.20 su Rete 4. Come ogni settimana, Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi approfondiranno i casi più discussi della cronaca nera italiana recente, attraverso indagini, inchieste e interviste agli esperti.

Quarto Grado: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Rete 4 alle 21.20

Quarto Grado: il giallo di Liliana Resinovich e l’omicidio di Gigi Bici

Nella prima parte della trasmissione, tutti i riflettori saranno puntati sul caso di Liliana Resinovich. I conduttori ripercorreranno per filo e per segno la tragica storia della 63enne di Trieste che, scomparsa il 14 dicembre 2021, è stata trovata morta il 5 gennaio 2022 in un bosco vicino casa. Spazio, dunque, agli ultimi aggiornamenti e a un focus sui due principali sospettati: Sebastiano Visentin, il marito, e Claudio Sterpin, caro amico della donna, che continuano ad accusarsi a vicenda. La seconda parte, invece, sarà dedicata al delitto di Luigi Criscuolo, commerciante pavese conosciuto col nome di Gigi Bici. Scomparso l’8 novembre 2021, ne è stato ritrovato il cadavere più di un mese dopo. Col procedere delle indagini, gli inquirenti stanno gradualmente dirottando tutta la loro attenzione su Barbara Pasetti, la fisioterapista 40enne arrestata con l’accusa di tentata estorsione e omicidio. A insospettirli due elementi: il fatto che sia stato proprio il figlio della donna a ritrovare il corpo della vittima fuori dalla loro abitazione e il recupero, durante i sopralluoghi, di una pistola nel giardino della villetta, probabilmente l’arma utilizzata per uccidere Criscuolo.

Quarto Grado: tutti gli ospiti della serata

Nel parterre di opinionisti fissi di Quarto Grado figurano il criminologo Massimo Picozzi, lo psichiatra Alessandro Meluzzi, l’ex pubblico ministero Carmen Pugliese, il generale Luciano Garofano, i giornalisti Carmelo Abbate, Sabrina Scampini e Grazia Longo.

Quarto Grado: dove è possibile vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 4 del digitale terrestre e 104 di Sky, è possibile vedere Quarto Grado anche in streaming su sito e app di Mediaset Infinity.