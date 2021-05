Anticipazioni Quarto grado del 28 maggio: Denise Pipitone e Antonio di Fazio

Nella puntata di Quarto Grado in onda il 28 maggio su Rete 4 alle 21.25, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si occuperanno dei fatti di cronaca più discussi degli ultimi giorni, confrontandosi con un ricco parterre di ospiti. In particolare, il focus del programma tornerà a concentrarsi sulla storia di Denise Pipitone, la bambina sparita nel 2004 dall’androne di casa a Mazara del Vallo, a soli 4 anni. Si prenderanno in esame le piste aperte dalle nuove segnalazioni inedite emerse sul caso nelle scorse settimane (tra cui il potenziale disvelamento del supertestimone che, in una lettera anonima, aveva dichiarato di aver visto Denise dopo la sua scomparsa) e si discuterà delle dichiarazioni di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave che, nuovamente indagati per sequestro di persona, continuano a respingere le accuse.

Anticipazioni Quarto grado, puntata di venerdì 28 maggio: il caso di Antonio di Fazio

Nella seconda parte della trasmissione, invece, largo spazio al caso di Antonio di Fazio, l’imprenditore farmaceutico milanese arrestato con l’accusa di aver narcotizzato e violentato una donna di 21 anni. Il manager 50enne, fondatore della GlobalFarma, è stato accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Le prove raccolte nelle ultime settimane, tuttavia, sembrano aver rivelato la possibilità che Di Fazio abbia violentato anche altre donne in passato: dopo la denuncia di tre ragazze a seguito del fermo, si sarebbero fatte avanti altre due vittime. Il modus operandi descritto sarebbe sempre lo stesso: l’invito in azienda e a casa con l’offerta di uno stage, poi la narcotizzazione con tranquillanti e benzodiazepine sciolte nelle bevande per sottometterle psicologicamente e cancellarne i ricordi, infine gli abusi e le fotografie.