Nella puntata di Quarto Grado in onda stasera, 4 giugno, su Rete 4 alle 21.25, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ritorneranno a parlare dei due fatti di cronaca che più hanno tenuto banco sui giornali e nei telegiornali in questa settimana, confrontandosi con le opinioni degli ospiti invitati in studio e in collegamento.

Quarto grado anticipazioni del 4 giugno: al centro il caso di Denise Pipitone

Il programma partirà dagli ultimi sviluppi del caso di Denise Pipitone, in particolare dalla decisione della Procura di Marsala di riaprire le indagini alla luce degli elementi e dei colpi di scena emersi negli ultimi giorni. Dalla trasmissione della tivù russa che ha sostenuto di essere riuscita a rintracciare la bambina alle dichiarazioni dell’ex pm Maria Angioni su una probabile fuga di notizie e sull’ipotesi che alcune delle persone intercettate fossero chiaramente al corrente di avere i telefoni sotto controllo. L’obiettivo cardine della magistratura pare essere quello di individuare eventuali errori e depistaggi che potrebbero aver dilatato i tempi e occultato prove e testimonianze preziose.

Quarto grado anticipazioni: il caso di Antonio di Fazio

Nella seconda parte della puntata di Quarto grado, invece, si ritornerà alle accuse di violenza sessuale nei confronti dell’imprenditore milanese Antonio Di Fazio. Il focus del dibattito saranno le amicizie passate e discutibili dell’uomo. Nel 2009, il 50enne come riporta il Corriere era finito in un’inchiesta sulla famiglia ‘ndranghetista Valle. Il suo testimone di nozze, infatti, era Riccardo Cusenza, braccio destro di Fortunato Valle.