Quarta Repubblica stasera su Rete 4: ballottaggi e Green pass, temi e ospiti della puntata

Nicola Porro e Quarta Repubblica ritornano questa sera, lunedì 18 ottobre 2021, alle 21.20 su Rete 4, con una nuova puntata dedicata ai temi e ai personaggi più dibattuti dell’attualità nazionale. Affiancato dagli ospiti in studio, il conduttore introdurrà e commenterà alcune delle notizie della settimana, approfondendone gli aspetti più controversi. Ad alleggerire l’atmosfera, ci penseranno le incursioni del comico milanese Gene Gnocchi, tutte dedicate alla satira politica.

Quarta Repubblica: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rete 4 alle 21.20

Quarta Repubblica: ballottaggi, green pass e polemiche sulla manifestazione antifascista della CGIL

Il blocco principale della trasmissione, questa sera, sarà occupato dai risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative e da un focus sulle proteste di aziende e lavoratori alle prese con l’obbligo del Green pass. Spazio, successivamente, alle polemiche sulla manifestazione antifascista organizzata dalla CGIL sabato 16 ottobre: per molti, infatti, sarebbe stata uno smacco al silenzio elettorale perché messa in piedi alla vigilia del ritorno alle urne. Nella seconda parte del talk, invece, Porro discuterà col suo parterre di gestione dell’ordine pubblico, a poche ora dall’informativa del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che domani riferirà davanti alle Camere in merito all’assalto di Forza Nuova alla sede nazionale della CGIL, avvenuto dieci giorni fa a Roma.

Quarta Repubblica: tutti gli ospiti della serata

Ad alternarsi sul palco di Quarta Repubblica saranno la deputata del PD Alessia Morani e quella di Fratelli d’Italia Ylenja Lucarelli, il leader del Coordinamento dei Portuali di Trieste Stefano Puzzer, l’imprenditore Guido Crosetto, il direttore di Libero Alessandro Sallusti, il fondatore e presidente di Maire Tecnimont Fabrizio Di Amato, il cronista politico de La Repubblica Stefano Cappellini, i giornalisti Marco Lillo, Francesca Fagnani, Mario Giordano, Piero Sansonetti e Virman Cusenza, il politico Daniele Capezzone e Suor Anna Monia Alfieri. Come ogni lunedì, non mancheranno le opinioni a margine di Vittorio Sgarbi.