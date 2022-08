Quarantena per i casi positivi: dove non è più obbligatoria in Europa

Nonostante in Europa stia circolando la variante Omicron 5, in alcuni paesi la quarantena per i casi positivi non è più un obbligo: vediamo quali sono e come è necessario comportarsi.

Quarantena casi positivi: dove non è più obbligatoria in Europa

Il primo stato in cui non è più obbligatorio isolarsi se si risulta positivi è l’Austria. Dal primo agosto, chi è contagiato potrà infatti girare liberamente a patto di indossare la mascherina FFP2 ed evitare i luoghi dove ci sono persone fragili (ospedali, asili e scuole elementari).

Situazione simile in Spagna, dove l’obbligo di quarantena è limitato ai soggetti a rischio (immunodepressi, over 60 e donne in gravidanza) e dura sette giorni. Per tutti gli altri, mascherina FFP2, quarantena solo consigliata e divieto di partecipare a grandi eventi o di esserci in luoghi affollati.

Nel Regno Unito, i minorenni positivi devono rispettare una quarantena di tre giorni mentre per tutti gli altri è richiesta la mancanza di contatto con altre persone per cinque giorni.

Dove rimane l’obbligo di isolamento

In Francia la quarantena per i positivi è ancora in vigore ma la sua durata varia in base alla condizione dei soggetti contagiati. Chi ha completato le vaccinazioni o è guarito da quattro mesi si deve isolare per sette giorni; se al quinto giorno il tampone è negativo e nei due giorni precedenti si è stati asintomatici, si può uscire dall’isolamento. Chi invece non ha completato il ciclo vaccinale, è guarito da più di quattro mesi o non è mai stato infettato senza vaccinazioni, deve fare una quarantena di 10 giorni. Si riducono a 7 se, al settimo giorno e con due giorni senza sintomi, il tampone è negativo.

In Germania, dove la mascherina FFP2 è ancora obbligatoria su mezzi pubblici, ospedali e centri medici, la quarantena è di 5 giorni. In Portogallo dura invece sette giorni.