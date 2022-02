Continuano gli appuntamenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, come lo scorso anno particolarmente lunga. I concorrenti della casa più spiata d’Italia, infatti, resteranno in gara fino a marzo 2022, e il pubblico li seguirà presumibilmente fino al 14, giorno in cui è previsto il gran finale del programma. Ma quanto guadagnano i concorrenti del GF VIP? Scopriamolo insieme

Quanto guadagnano i concorrenti del GF VIP?

Il pubblico continua a seguire appassionatamente le vicende che si svolgono all’interno della casa più spiata d’Italia. Molti, inoltre, si chiedono quanto guadagnano i concorrenti del GF VIP per partecipare al reality. Di solito si parla di cachet molto generosi.

Lo scorso anno, per esempio, la concorrente con lo stipendio più esoso nella casa è stata l’ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci. Secondo il portale web di Economia e Finanza, “I Love Trading”, il suo cachet si aggirava intorno a 20mila euro a settimana. Ma andiamo a vedere i compensi degli attuali protagonisti a settimana.

Gf Vip, quanto guadagnano i concorrenti del reality show a settimana

È stato il portale Money.it. a rivelare quanto guadagnano i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sembrerebbe che i compensi vadano da un massimo di 15mila euro fino ad un minimo di 5mila euro. Ciò dipende dalla notorietà dei singoli concorrenti. Inoltre, chi vincerà il reality show di Canale 5 si porterà a casa ben 100mila euro.

Le concorrenti che guadagnano di più sono Katia Ricciarelli, Francesca Cipriani e Raffaella Fico. Tutte e tre pare che abbiano ricevuto un cachet di 15mila euro a settimana. La prima continua ad essere una delle protagoniste del reality, mentre la seconda si è autoeliminata recentemente e la terza è stata eliminata a fine ottobre.

Per quanto riguarda invece Manuel Bortuzzo, pare che il suo compenso si aggiri intorno ai 10mila euro a settimana, uno dei più alti della casa. Poco più bassi sono i cachet di Miriana Trevisan, Carmen Russo, Aldo Montano, Jo Squillo, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Pare che loro dovrebbero guadagnare circa 7mila euro a settimana.

I concorrenti meno celebri, invece, si devono “accontentare” di uno compenso minimo di 5mila euro. Si tratta di concorrenti come Gianmaria Antinolfi, Tommaso Eletti, Nicola Pisu, Biagio D’Aielli e altri.