Quanto è magra Adele oggi? Storia e successi della cantante che compie 34 anni

Il tour a Las Vegas

I fan di Adele non vedono l’ora che l’artista renda nota la riprogrammazione del grande tour di Las Vegas previsto già per questo inverno e poi annullato causa Covid. L’annuncio della cancellazione delle dodici settimane consecutive di concerti era stato dato dalla performer su Instagram, in una clip in cui appariva in lacrime. È probabile che anche la buona notizia della ripresa delle esibizioni live, che dovrebbero tornare a breve, verrà data tramite i social.