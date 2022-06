Quanto costerà l’abbonamento DAZN da settembre? Tutto sulle nuove tariffe

Dal 2 agosto 2022 l’abbonamento alla piattaforma online DAZN non sarà più unico. Il broadcaster, in vista del nuovo torneo calcistico, ha proposto due diversi pacchetti agli utenti. Ecco quanto costerà da settembre l’abbonamento DAZN, e in cosa differiscono le due modalità di sottoscrizione.

Quanto costerà l’abbonamento DAZN da settembre?

DAZN ha annunciato ai suoi abbonati che dovranno scegliere tra due diverse modalità di sottoscrizione. Queste differiscono tra loro per il prezzo del canone mensile e per i dispositivi sul quale sarà possibile vedere i contenuti sportivi, live e on demand. La piattaforma online, che detiene, tra le altre cose, i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie A fino al 2024, ha proposto agli utenti due pacchetti: l’abbonamento Standard e l’abbonamento Plus.

L’abbonamento Standard

Dal 2 agosto 2022 l’abbonamento Standard costa 29,99 euro al mese e consente di registrare fino a due dispositivi all’App DAZN. Colui che sottoscrive l’abbonamento Standard potrà vedere i contenuti, live e on demand, offerti dalla piattaforma di streaming ovunque voglia. Per quanto riguarda invece la doppia visione in contemporanea sarà consentita solo se i due device sono collegati alla stessa rete internet. Chi è già abbonato dal 2 agosto passerà automaticamente a questa modalità di abbonamento.

L’abbonamento Plus

Il nuovo piano di abbonamento DAZN Plus costerà 39,99 euro al mese che permette a chi lo ha sottoscritto di registrare all’App DAZN fino a sei dispositivi. Anche in questo caso il titolare potrà vedere i contenuti, live e on demand, offerti dalla piattaforma di streaming ovunque voglia. DAZN Plus però consente la doppia visione dei contenuti in contemporanea da due dispositivi tra quelli registrati anche se questi non connessi alla stessa rete internet. Per coloro che sono già abbonati a DAZN il passaggio a DAZN Plus non sarà automatico: chi vuole passare a questo nuovo piano d’abbonamento dovrà fare richiesta accedendo all’area “Il Mio Account” sul sito dazn.com