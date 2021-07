Quando e come iscriversi alle scuole medie

Iscriversi alle scuole medie è un passo importante. Dopo aver terminato i 5 anni di scuole elementari i bambini, ormai quasi ragazzi si avvieranno verso un percorso scolastico molto importante per la loro formazione e crescita, le scuole medie.

In questo articolo verranno fornite le informazioni necessarie sulle modalità e tempistiche di iscrizione dei ragazzi alle scuole medie.

Tempistiche di iscrizione scuole medie

Le date di iscrizione per quanto riguarda le scuole medie sono le stesse delle scuole elementari, ovvero dal 4 al 25 gennaio.

Le iscrizioni devono essere fatte online, sulla base della circolare del Ministero resa nota dal Miur per quanto concerne le scuole secondarie di primo grado, di secondo e la scuola primaria.

Come per le scuole elementari anche per le medie i ragazzi che sono in preadozione possono essere iscritti. Ciò non con modalità telematica ma tradizionalmente da parte della famiglia nell’istituto che è stato individuato per i ragazzi.

Le scuole paritarie garantiscono l’iscrizione on line solo se prevedono la modalità telematica, poiché non sono tenute a partecipare a ‘’iscrizioni on line’’.

Come bisogna effettuare l’iscrizione on line per le scuole medie

I genitori che vogliono iscrivere i ragazzi alle medie dovranno effettuare la registrazione tramite la voce ‘’iscrizioni on line’’ sul sito del MIUR.

La registrazione è stata aperta il 19 dicembre. In questi casi è necessario recarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline : l’iscrizione verrà fatta dopo la registrazione.

Per fare la registrazione dovranno essere forniti alcuni dati dei ragazzi ovvero:

Codice fiscale

Nome e cognome

Data di nascita

Residenza

Si possono presentare più domande di iscrizione, per evitare ad esempio di vedersi scartare l’accesso per mancanza di posti disponibili. L’iter della domanda può comunque essere monitorato via internet.

Se si presenta la domanda dopo il 25 gennaio con delle ragioni che devono ovviamente essere motivate e documentate, non si può presentare la domanda online ma è necessario recarsi nell’istituto scelto.

L’ammissione ad un determinato istituto può dipendere dai criteri di ammissione. Ogni scuola ha dei determinati criteri, solitamente è bene sottolineare che gli istituti tendono a dare la precedenza agli alunni che hanno fatto le elementari nel medesimo istituto.

L’istruzione parentale alternativa alle scuole pubbliche

Alcuni genitori vogliono istruire i ragazzi a casa, ciò è consentito in Italia a patto che abbiano un’istruzione e delle conoscenze che possano consentire che i ragazzi si formino in maniera adeguata pur non frequentando la scuola.

Bisogna comunque prestare attenzione alla socialità, molto importante per i bambini ed i ragazzi che rischierebbe di venir messa in difficoltà in quanto i ragazzi vedrebbero principalmente i loro genitori anziché i coetanei, come fa la maggior parte dei bambini/ragazzi.

I genitori che vogliono impartire ai figli l’istruzione parentale devono presentare una comunicazione preventiva all’istituto di riferimento sul territorio.

Dovranno dimostrare di essere in grado di poter impartire tale istruzione ai ragazzi. Quanto detto verrà comunicato al dirigente scolastico, il quale farà presente ai genitori che i ragazzi che seguono l’istruzione parentale dovranno dimostrare la propria idoneità annualmente tramite dei test appositi ovvero un esame di idoneità.