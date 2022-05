Quando c’era Berlinguer, stasera su Rai 3: cosa sapere sul documentario dedicato allo storico segretario del PCI

In occasione del suo centesimo compleanno, Rai 3 omaggia Enrico Berlinguer con il racconto firmato da Walter Veltroni in Quando c’era Berlinguer, in onda questa sera, giovedì 26 maggio 2022 a partire dalle 21.20. Prodotto da Palomar e Sky Cinema e scritto e diretto dal politico e giornalista romano, il docufilm passa in rassegna le tappe salienti della vita e del cursus honorum dello storico segretario del Partito Comunista Italiano, partendo dalle origini sassaresi fino alla morte, avvenuta a Padova nel 1984 durante un comizio in Piazza della Frutta.

Quando c’era Berlinguer: cosa sapere sul docufilm in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20

Quando c’era Berlinguer: di cosa parla il documentario

Chi era Enrico Berlinguer? Che eredità ha lasciato nella memoria collettiva? Queste le domande da cui Veltroni parte per costruire una film che non vuole essere una biografia ma la narrazione del modo in cui, sin da ragazzo, ha vissuto e percepito l’operato di Berlinguer, il lavoro coraggioso di un uomo capace di guidare un movimento politico verso mete impensabili, costellate di novità politiche e culturali e consenso popolare. Un viaggio attraverso la solitudine e i successi di uno statista, che si intreccia con i ricordi personali del regista e dei protagonisti del tempo, dalla sua famiglia agli uomini della scorta fino ai compagni di partito.

Attraverso interviste, filmati di repertorio, tribune politiche e discorsi, Quando c’era Berlinguer accompagna i telespettatori nei luoghi della formazione del segretario, ricordando le sue letture giovanili, le sue passioni, l’amore per il mare della Sardegna e tutto un immaginario poco noto, ideale per costruire un racconto che sappia mescolare la ricostruzione storica con la carica nostalgica del revival. E che, su tutto, sia in grado di far conoscere alle giovani generazioni la stoffa di una delle figure politiche italiane più amate, l’unico leader comunista occidentale in grado di far votare il suo partito da un cittadino su tre, il simbolo di un decennio che ha cambiato il corso della storia del Paese, tra mutazioni radicali come la vittoria al referendum sul divorzio e drammi dolorosi come la morte di Aldo Moro.

Uomo timido, riservato, competente, onesto, si fece carico del suo incarico pubblico con abnegazione e serietà, fino ad azzardare una collaborazione di governo con la nemica giurata del PCI: la DC. Un compromesso che, a suo dire, sarebbe stato un ponte verso una democrazia dell’alternanza. Chiude il film il comizio di Padova e la commovente scena dei funerali di Berlinguer a piazza San Giovanni il 13 giugno 1984, con l’immagine di una folla in lacrime e di migliaia di bandiere rosse al vento.

Quando c’era Berlinguer: chi sono i personaggi intervistati

Diverse sono le figure che, avendolo conosciuto, frequentato o semplicemente ammirato da lontano, condividono ricordi e aneddoti sul suo conto nel corso del documentario. Tra queste l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la figlia Bianca, monsignor Luigi Bettazzi, il cantautore Lorenzo Cherubini alias Jovanotti, Silvio Finesso, operaio della Magrini Galileo e con lui sul palco dell’ultimo comizio, Arnaldo Forlani, uno dei massimi esponenti della Democrazia Cristiana e Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse.

Ma non solo: ci saranno anche Richard Gardner, ambasciatore americano a Roma tra il 1977 e il 1981, Michail Gorbačëv, ex presidente dell’URSS, Pietro Ingrao, storica guida dell’ala movimentista del PCI, Emanuele Macaluso, dirigente comunista ed ex direttore de L’Unità, il capo scorta Alberto Menichelli, il giornalista e fondatore de La Repubblica Eugenio Scalfari, il politico e giornalista Sergio Segre, Claudio Signorile, vicesegretario del Partito Socialista Italiano dal 1978 al 1981 sotto Bettino Craxi e l’ex deputato comunista Aldo Tortorella.

Quando c’era Berlinguer: dove guardare lo speciale

Oltre che sul canale tre del digitale terrestre e 103 di Sky, Quando c’era Berlinguer è disponibile in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di Rai Play.