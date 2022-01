Quando andrà in onda l’amica geniale 3 cosa accadrà

Dopo una lunga attesa, arrivano in prima visione su Ra1 i nuovi episodi de L’Amica Geniale, serie giunta alla terza stagione. La fortunata fiction è tratta dai romanzi di Elena Ferrante, e in particolare il nuovo capitolo segue le vicende del tezo volume: Storia di chi fugge e di chi resta. Ecco quando andrà in onda l’ultima stagione de L’Amica Geniale e cosa accadrà nei vari episodi.

Quando andrà in onda L’Amica Geniale 3

L’Amica Geniale 3 andrà in onda da domenica 6 febbraio su Rai 1 in prima serata. La prima puntata arriverà in tv subito dopo il Festival di Sanremo. In tutto, gli episodi della nuova stagione della fiction sono otto, suddivisi in quattro prima serate e prodotti da The Apartment e Wildside, con FremantleMedia Italia e Fandango Production in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment.

La regia e il cast

Stavolta alla regia della terza stagione di L’Amica Geniale c’è Daniele Lucchetti, che raccoglie il testimone di Saverio Costanzo. Quest’ultimo, che finora aveva diretto con talento i primi due capitoli della serie ispirata ai romanzi di successo di Elena Ferrante, nella terza stagione veste i panni di sceneggiatore. Decisione del regista è stata quella di lasciare invariato il cast. Ritroveremo quindi nei ruoli di Lila e Lenù le due giovani e talentuose attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

La trama della terza stagione

Lila e Lenù, le due protagoniste, hanno ormai 30 anni e molte cose sono cambiate nella loro vita. Lenù ha iniziato una fortunata carriera da scrittrice, mentre Lila ha trovato la forza di lasciarsi alle spalle il marito violento. Ha un figlio e la sua vita è fatta di dura lotta. Stefano l’ha terrorizzata e con l’aiuto dei suoi amici si è rifugiata a San Giovanni a Teduccio, insieme con il piccolo Rino.

Le loro vite sembrano ormai segnate. Una fatta di grandi soddisfazioni e l’altra di eterna sofferenza, ma le cose sono pronte a cambiare. Sempre ambientata negli anni ’70, nella terza stagione Lenù dovrà gestire le prime critiche al suo lavoro e una vita matrimoniale che non la soddisfa.

Tornata a Napoli, ritroverà Enzo e Pasquale che le parleranno di Lila e delle sue condizioni. Il rapporto tra le due è complicato, ma l’affetto non è mai svanito. Lila lavora in fabbrica, dove viene sfruttata. Deve anche fronteggiare le voci del popolino, che la descrive come una donna dai facili costumi.