Qualità della vita, la classifica delle città: Siena, Trento e Ravenna al top

Come ogni anno, Il Sole 24 ore ha stilato una classifica delle città italiane in base al loro livello di qualità della vita. A svelarlo in anteprima è stato lo stesso giornale al Festival dell’Economia di Trento.

La classifica delle città italiane per qualità della vita

La ricerca e la classifica tengono conto principalmente di come vivono i bambini, i giovani e gli anziani. La giornalista del Sole 24 Ore Marta Casadei ha spiegato che si tratta di «fasce d’età strategiche per lo sviluppo della società». Per quanto riguarda gli anziani (over 65), la città migliore è stata ritenuta Trento, premiata anche per gli investimenti posti dall’amministrazione cittadina sull’assistenza domiciliare. A primeggiare per la categoria bambini è Siena, mentre Ravenna è la città migliore per i giovani.

Dalla classifica e dai dati raccolti, si è riscontrato che a preoccupare sono maggiormente i canoni di locazione in crescita e la disoccupazione giovanile che si attesta al 20 per cento. Inoltre, il tasso dei Neet (Not in Education, Employment or Training) è in discesa del 17 per cento – si tratta di giovani, tra i 15 e i 29 anni, che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o formazione.

I giovani

Tra i vari indicatori della classifica, il più strategico per l’anno 2023 è quello che riguarda i giovani. In particolare, è stato rivolto un sondaggio a 2.000 ragazzi fra i 18 e i 29 anni per capire le loro aspettative di vita e le criticità. Dai dati emerge un paese con «giovani bloccati sia sul piano lavorativo che familiare». Il 55 per cento di loro ha dichiarato di voler avere un figlio ma la metà ha riferito di non essere nelle condizioni di farlo. Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle Associazioni familiari, ha commentato: «I dati del sondaggio ci raccontano di giovani bloccati, parcheggiati perché non hanno certezze. Ho chiesto ai giovani cosa vorrebbero dalla politica e hanno risposto che vogliono prospettive e protagonismo per anticipare i tempi dell’emancipazione».