Qualità della vita, la classifica con le migliori città per bambini, giovani e anziani

Un’indagine condotta dal Sole 24 Ore a partire dai dati di Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne e Iqvia ha evidenziato quali sono le migliori città per qualità della vita in base all’età: in vetta, per i più giovani, i centri urbani del centro-nord.

Qualità della vita per età

Per quanto riguarda la fascia dei bambini dai 0 ai 10 anni, la rilevazione ha indicato Aosta come città in cui si vive meglio con un punteggio pari a 596,9. A seguire vi sono Arezzo, Siena, Firenze e Udine, mentre le ultime cinque posizioni sono occupate da Reggio Calabria, Palermo, Matera, Caltanissetta e Foggia. Per ciò che concerne i giovani dai 18 e ai 35 anni, la vittoria spetta a Piacenza con 590,8 punti, seguita da Ferrara, Ravenna, Vercelli e Cremona. Figurano invece al termine della classifica Genova, Taranto, Roma, Barletta e il Sud della Sardegna.

Osservando la distribuzione geografica delle città in cima e in fondo all’elenco emerge che, per bambini e giovani, la qualità della vita nell’Italia centro-settentrionale sia migliore di quella presente al meridione. Discorso diverso invece per gli over 65, per cui Cagliari è considerata la città migliore per vivere (con un punteggio di 590,3) seguita da Bolzano, Trento, Roma e Nuoro. Agli ultimi posti vi sono cinque centri urbani del centro-nord: Vercelli, Verbano, Lucca, Massa-Carrara e Pistoia.

Un altro dato emerso dall’indagine è che, in linea generale, le grandi città sono tutte nella parte bassa della classifica per i bambini (Milano al 60° posto, Roma all’83°) e per i giovani (Milano 95ª e Roma 105ª).

Qualità della vita per regioni

Osservando la collocazione regionale dei centri urbani si nota come il territorio più a misura di bambino sia la Valle D’Aosta, seguita dalla Toscana (male invece la Sicilia).

Per i giovani, la Regione migliore è invece l’Emilia-Romagna grazie agli ottimi punteggi non solo di Piacenza ma anche di Ravenna e Ferrara. Agli ultimi posti, invece, tutte le regioni del Sud. Infine, per gli anziani, i territori con qualità della vita più alta sono la Sardegna e il Trentino Alto-Adige.