Qualificazioni Qatar 2022, Inghilterra-Ungheria: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita stasera 12 ottobre 2021

Tornano in campo i Tre Leoni. Stasera 12 ottobre, alle ore 20,45 su Canale 20, sarà trasmesso in diretta il match Inghilterra – Ungheria, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. La partita sarà disponibile alla visione anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ultima chance per l’Ungheria dell’italiano Marco Rossi per avvicinarsi alle zone calde delle classifica e sperare di staccare il pass per il Qatar. Al momento infatti la classifica vede l’Inghilterra prima in solitaria con 19 punti. Quattro lunghezze di vantaggio sull’Albania (15 punti), tallonata dalla Polonia di Robert Lewandowski (14 punti): le due squadre si affronteranno oggi all’Arena Kombëtare di Tirana. Seguono l’Ungheria con 10, Andorra con 3 e San Marino, ancora fermo al palo con zero punti.

Quattro i precedenti ufficiali gli inglesi e l’Ungheria con tre vittorie britanniche e un solo successo ungherese. L’ultimo confronto risale al mese scorso, quando le formazioni si affrontarono nell’andata del turno di qualificazione mondiale. In quel caso fu l’Inghilterra a imporsi con un roboante 4-0 a Budapest.

Arbitro del match in programma a Wembley sarà lo spagnolo Alejandro Hernández, che si avvarrà dell’assistenza dei guardalinee José Naranjo e Teodoro Sobrino, con José Luis Munuera come quarto uomo. Al Var ci saranno Juan Martínez Munuera e Xavier Estrada Fernandez.

Inghilterra – Ungheria, probabili formazioni della partita di stasera su Canale 20 alle 20,45

Inghilterra, Southgate cala gli assi

Dopo il 5-0 contro Andorra di sabato, ottenuto anche con l’impiego di numerose seconde linee, il ct inglese Gareth Southgate è pronto a dare spazio nuovamente ai pezzi da novanta. Nel 4-2-3-1 dovrebbero dunque tornare i big con Pickford in porta e difesa a quattro con Stones e Mings al centro, supportati sulle fasce da Walker e Chilwell. In mediana coppia formata da Rice e Henderson, in supporto al talento dei quattro davanti: oltre al citizens Sterling e Grealish ci saranno infatti Mount, campione d’Europa con il Chelsea di Tuchel, e Harry Kane.

Ungheria, Rossi punta su Szoboszlai

Se la sfida di Wembley si presenta già come una difficile montagna da scalare, Marco Rossi non può certo dire di avere l’attrezzatura al completo. L’allenatore piemontese infatti dovrà rinunciare ai titolarissimi Botka, squalificato, e Fiola, infortunato. Nel 3-4-2-1 con Gulacsi in porta, dunque, dovrebbero scendere in campo Orban, Attila Szalai e Lang in difesa. Centrocampo robusto con Adam Nagy e Kleinheiser al centro e Nego e Zsolt Nagy sulle corsie esterne. In avanti ecco Schon e Szoboszlai sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Sallai, protagonista delle partite degli scorsi Europei.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Rice, Henderson; Sterling, Mount, Grealish; Kane. All. Southgate.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Nego, A. Nagy, Kleinheisler, Z. Nagy; Schon, Szoboszlai; Sallai. All. Rossi.