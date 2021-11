Qualificazioni Mondiali, Italia – Svizzera: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Il momento tanto atteso, la gara da non sbagliare. Stasera 12 novembre 2021, con diretta alle 21 su Rai1, andrà in scena Italia – Svizzera, penultima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali. Vincere vorrebbe dire staccare quasi matematicamente il biglietto per Qatar 2022, perdere invece potrebbe far tornare in mente l’incubo playoff di quattro anni fa e quell’Italia-Svezia del 13 novembre 2017. La visione del match sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Italia – Svizzera, le parole di Roberto Mancini in conferenza alla vigilia

«Ho visto ragazzi tranquilli e motivati», ha detto il commissario tecnico Roberto Mancini in conferenza alla vigilia. «I tifosi ci daranno una mano, abbiamo giocato all’Olimpico tre gare dell’Europeo e il calore si è percepito». I 50mila dello stadio romano proveranno a spingere gli Azzurri verso un risultato che potrebbe completare il percorso di rinascita cominciato proprio dopo la disfatta a San Siro del 2017. Contro però ci sarà una squadra ostica e capace di sorprese come la Svizzera. «Giocano un ottimo calcio da anni, ogni incontro è diverso ma sempre difficile. Dobbiamo fare il nostro gioco e la nostra gara».

Arbitro del match sarà l’inglese Anthony Taylor, assistito da una squadra interamente britannica. Sulle corsie laterali ci saranno Gary Beswick e Adam Nunn con Craig Pawson quarto uomo. Al Var siederanno invece Stuart Attwell e Paul Tierney. L’ultimo incontro fra il fischietto della Manica e l’Italia risale all’ottavo di finale degli ultimi Europei contro l’Austria, vinto dagli Azzurri ai supplementari per 2-1.

Italia – Svizzera, le probabili formazioni del match stasera 12 novembre 2021 su Rai1

Qui Italia, Nazionale incerottata per Mancini

Non è sicuramente una Nazionale al cento per cento quella che scenderà in campo stasera all’Olimpico. Tanti infatti gli assenti, da Chiellini a Immobile, passando per Pellegrini, Zaniolo, Spinazzola, Verratti, Toloi e Florenzi. Acciaccati ma comunque disponibili Barella, che nel derby di domenica scorsa ha accusato un risentimento muscolare, e Pessina, rientrato da poco da un lungo stop. Davanti alla certezza fra i pali di Gianluigi Donnarumma, spazio a una difesa a quattro con Bonucci e Acerbi al centro, Emerson a sinistra e Di Lorenzo sulla corsia destra. In mezzo al campo, regia affidata a Jorginho, con Barella e Locatelli ai suoi fianchi, in supporto al tridente formato da Chiesa, Berardi e Insigne in posizione di falso nueve.

Qui Svizzera, 7 assenti e un attacco da inventare

Anche i nostri avversari non se la passano benissimo. L’esterno dell’AEK Atene Zuber è solo l’ultimo di una lunga lista di infortunati che daranno qualche gatta da pelare in più anche al ct Yakin. In infermeria quasi tutto il reparto offensivo elvetico, dato che non saranno del match Embolo, Seferovic e Fassnacht, con Gavranovic in dubbio. Certa anche l’assenza di Xhaka, Elvedi e del secondo portiere Kobel. Probabile dunque un 4-3-2-1, con Sommer fra i pali, protetto da Widmer, Schär, Akanji e Rodriguez. In mezzo al campo fiducia all’atalantino Freuler, assistito da Sow e Zakaria. Sulla trequarti possibile spazio per Steffen e il giovanissimo Okafor, 21enne del Salisburgo già a segno anche in Champions League, alle spalle del talento più atteso, Shaqiri.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct. Mancini

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Schär, Akanji, Rodriguez; Sow, Freuler, Zakaria; Steffen, Okafor; Shaqiri. Ct. Yakin