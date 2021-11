Qualificazioni Mondiali, Irlanda del Nord – Italia: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Ultimo atto delle Qualificazioni per Qatar 2022, oggi arriverà l’atteso verdetto. A Belfast, con fischio d’inizio stasera 15 novembre alle 20,45 in diretta su Rai1, Irlanda del Nord – Italia deciderà il destino degli Azzurri in vista del prossimo Mondiale. Per staccare il pass e allontanare i fantasmi dei playoff (fatali nel 2017 per la squadra di Ventura), però, vincere potrebbe non bastare. Bisogna sperare che la Svizzera non ottenga lo stesso risultato contro la Bulgaria con uno scarto di reti maggiore. La visione del match sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

«Contro la Svizzera abbiamo sofferto l’ansia», ha detto il commissario tecnico Roberto Mancini in conferenza alla vigilia. «Stavolta dobbiamo fare la nostra gara senza paura e con il pensiero di vincere». Dall’altro lato del campo ci sarà però una formazione molto solida, soprattutto fra le mura amiche, tanto da aver mantenuto la porta inviolata in tutte le gare casalinghe. «L’Irlanda del Nord subisce poco qui, un motivo ci sarà, ma dobbiamo restare concentrati». E se dovesse arrivare il secondo posto nel girone, nessun dramma. «C’è comunque un esame di riparazione a marzo. Noi però vogliamo passare qui».

Arbitro dell’incontro sarà il romeno Istvan Kovacs, assistito da Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, mentre il quarto uomo Horatiu Fesnic completerà la squadra arbitrale sul campo. Al Var siederanno invece i tedeschi Bastian Dankert e Mike Pickel.

Irlanda del Nord-Italia, probabili formazioni del match stasera 15 novembre 2021 su Rai1

Qui Irlanda, il ct Baraclough: «Vogliamo battere i campioni»

«Abbiamo la chance di battere i campioni d’Europa, giocheremo senza paura». Così il ct irlandese Ian Baraclough alla vigilia, preannunciando un match vero e senza esclusione di colpi. «Vogliamo battere i numeri uno, qualcosa che non facciamo da parecchio tempo». Per riuscire nell’impresa, gli irlandesi dovrebbero optare per un 3-5-2 con Peacock-Farrell in porta, protetto dal terzetto McNair, J. Evans e Cathcart. In mezzo al campo spazio a McCann, Davis e Saville, con Dallas e Ferguson sulle corsie laterali. In attacco, fiducia a Magennis e Washington.

Qui Italia, Tonali e Berardi dal 1’ minuto

Tanti i dubbi per Roberto Mancini, soprattutto a causa dei molti infortuni che hanno costretto al forfait anche il milanista Calabria e il secondo portiere Sirigu. Si va comunque per la conferma del modulo 4-3-3, con Donnarumma fra i pali e difesa a quattro con Bonucci e Acerbi al centro e Di Lorenzo ed Emerson sulle fasce. A centrocampo, maglia da titolare per Tonali, che dovrebbe sostituire Locatelli, al fianco di Barella e Jorginho. Davanti turno di riposo per Belotti, con Insigne falso nove in mezzo a Berardi e Chiesa.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. Ct. Baraclough

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct. Mancini