Qualificazioni Euro 2024, Spagna-Norvegia: orario, arbitro e formazioni

In attesa del ritorno in campo degli Azzurri, di scena domani sera contro Malta, per le qualificazioni a Euro 2024 stasera 25 marzo tocca alla Spagna. Alla Rosaleda di Malaga la Roja ospiterà la Norvegia nel primo match dell’era Luis de la Fuente, che ha preso il posto di Luis Enrique in panchina dopo la delusione del Mondiale in Qatar. Le formazioni fanno parte del Gruppo A, dove figurano anche Cipro, la Scozia e la Georgia del napoletano Kvaratskhelia. Il match sarà visibile in diretta alle 20.45 su Sky Sport e in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su Now o tramite il servizio Sky Go. Arbitro sarà il francese Benoît Bastien, assistito dai connazionali Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. Quarto uomo Thomas Leonard, mentre al Var siederanno Benoît Millot ed Eric Wattellier.

Con l’arrivo del nuovo ct, per le Furie Rosse si prospetta una vera e propria rivoluzione. L’ex commissario tecnico dell’Under 21 spagnola ha infatti confermato appena 11 giocatori dei 26 convocati per il Mondiale in Qatar, prima della sconfitta contro il Marocco ai rigori. Inoltre, per la prima volta dal 2010 non ci sono campioni del mondo, visto l’addio alla Nazionale di Sergio Busquets. Fra i ritorni spiccano quello di Kepa, ora titolare al Chelsea dopo le fatiche con Tuchel, e dell’ex napoletano Fabian Ruiz. Conferma per Morata, mentre sbarca nella Roja Joselu, secondo cannoniere della Liga dopo Lewandowski. Grave assenza invece per la Norvegia, che per le prime sfide delle qualificazioni a Euro 2024 non avrà il bomber Erling Haaland. Il fenomeno del Manchester City è rientrato in Inghilterra per un fastidio muscolare.

Spagna-Norvegia, le probabili formazioni delle qualificazioni Euro 2024

Qui Spagna, out Pedri ma c’è Morata in attacco

Oltre alle novità fra i convocati, per le qualificazioni a Euro 2024 Luis de la Fuente dovrà fare conto con due importanti defezioni nell’11 di partenza. Non saranno della partita infatti il gioiello del Barcellona Pedri e Gerard Moreno, indisponibili per problemi muscolari. Nel 4-3-3 titolare dovrebbe esserci Kepa fra i pali, con Laporte e Rodri al centro della difesa. Sugli esterni spazio per Gaya, che erediterà la fascia sinistra da Jordi Alba, e il madrileno Carvajal. In cabina di regia spazio per l’ex napoletano Fabian Ruiz, che avrà al suo fianco il giovanissimo Gavi e Merino, in forze alla Real Sociedad. Il peso dell’attacco dovrebbe essere sulle spalle di Alvaro Morata, che vanterà il supporto di Oyarzabal e uno fra Dani Olmo e Nico Williams.

Qui Norvegia, senza Haaland si punta su Odegaard

Modulo speculare per la Norvegia di Ståle Solbakken, che però non avrà la punta di diamante Haaland. In porta ci dovrebbe essere Nyland, con Strandberg e il napoletano Ostigard al centro della difesa. A destra dovrebbe esserci Ryerson, mentre sul versante opposto largo a Bjorkan. In mediana dovrebbero giocare l’ex sampdoriano Thorsby, oggi all’Union Berlino, al cui fianco ci saranno Berge e la mezzala del Sassuolo Thorstvedt. Nel match verso Euro 2024 attacco Sorloth dovrebbe prendere il posto di Haaland, con il talento dell’Arsenal Odegaard e Aursnes al suo fianco.

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Laporte, Rodri, Gaya; Merino, F. Ruiz, Gavi; N. Williams, Morata, Oyarzabal. Ct.: de la Fuente.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Strandberg, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Thorsby, Berge; Aursnes, Sorloth, Odegaard. Ct.: Solbakken.