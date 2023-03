Qualificazioni Euro 2024, Malta-Italia: orario, arbitro e probabili formazioni

Dopo la cocente sconfitta contro l’Inghilterra, l’Italia torna in campo per le qualificazioni a Euro 2024. Stasera 26 marzo, in diretta alle 20.45 su Rai1, la Nazionale sarà ospite di Malta al Ta’Qali Stadium, a otto chilometri da La Valletta. Un solo risultato a disposizione, in quanto un ulteriore passo falso metterebbe a rischio il cammino già dopo appena due partite. Al momento la classifica del Gruppo C vede Inghiltterra e Macedonia del Nord in testa con tre punti, mentre l’Italia è in coda proprio con Malta a quota zero. Oggi invece farà il suo esordio l’Ucraina, che alle ore 18 giocherà in casa dei britannici. Arbitro della partita sarà il bulgaro Georgi Kabakov, con assistenti i connazionali Martin Margaritov e Diyan Valkov. Quarto uomo sarà Nikola Popov, mentre al Var siederanno Dragomir Draganov e il tedesco Christian Dingert.

«Solitamente iniziavamo i gironi bene e finivamo con qualche fatica», ha detto il ct Roberto Mancini a Sky Sport dopo la sconfitta con l’Inghilterra. «Magari stavolta sarà il contrario». Il commissario tecnico azzurro dovrà per forza ripartire dal secondo tempo del Maradona, decisamente in crescita rispetto ai disastrosi primi 45 minuti. «Nella ripresa ho visto la nostra grande squadra, non abbiamo concesso nulla», ha poi proseguito l’allenatore della Nazionale. «Le difficoltà ci saranno sempre, contro Malta dovremo avere la massima concentrazione». Sulla panchina dei maltesi ci sarà un altro italiano, Michele Marcolini, giunto a fine 2022 per sostituire l’ex ct Devis Mangia. Ex centrocampista di Chievo Verona, Bari e Atalanta. Buono l’esordio nelle qualificazioni a Euro 2024, dato che Malta ha perso solo 2-1 contro la Macedonia del Nord giocando un discreto calcio soprattutto nella ripresa.

Malta-Italia, verso Euro 2024: le probabili formazioni di stasera 26 marzo 2023 su Rai1

Qui Malta, Marcolini con l’offensivo 3-4-3

Probabile modulo offensivo per Michele Marcolini e la sua Malta nel secondo match di qualificazioni a Euro 2024. Nel 3-4-3, il tecnico italiano dovrebbe inoltre confermare l’intero 11 di partenza che ha affrontato la Macedonia del Nord. Stasera 26 marzo al Ta’ Qali, davanti al portiere Bonello, dovrebbero giocare Borg, Attard e Apap. In mediana spazio per Guillaumier e Kristensen, con Joseph Mbong sulla destra e Camenzuli sulla sinistra. In attacco probabile maglia da titolare per Satariano, che avrà al suo fianco Paul Mbong e Teuma. Con il match di stasera, il 12esimo fra le due nazionali, Malta tenterà di ottenere la sua prima vittoria. Negli 11 precedenti infatti solo successi azzurri, con appena 4 reti all’attivo per i padroni di casa.

Qui Italia, out Bonucci e Barella che hanno lasciato il ritiro

Rispetto al match del Diego Armando Maradona di giovedì scorso, Roberto Mancini dovrà fare a meno di Bonucci e Barella. Il difensore della Juve non si è mai allenato per guai muscolari, mentre il centrocampista dell’Inter ha accusato un pestone nel finale di partita contro i britannici. I due hanno già lasciato il ritiro, tornando subito rispettivamente a Torino e Milano. Per il match delle qualificazioni a Euro 2024, l’Italia dovrebbe schierare Donnarumma fra i pali, mentre in difesa potrebbero vedersi Romagnoli e Scalvini o Buongiorno. Sugli esterni dovrebbero invece esserci ancora una volta Spinazzola sulla sinistra e Di Lorenzo a destra. A centrocampo probabile chance da titolare per Cristante e Tonali al posto di Jorginho e Barella con uno fra Pellegrini e Verratti. In attacco conferma per Retegui, favorito su Scamacca, con Politano e Gnonto.

MALTA (3-4-3): Bonello; Borg, Apap, Addard; J. Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; P. Mbong, Satariano, Teuma. Ct.: Marcolini.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Romagnoli, Scalvini, Spinazzola; Verratti, Cristante, Tonali; Pellegrini, Retegui, Politano. Ct.: Mancini.