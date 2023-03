Qualificazioni Euro 2024, Italia-Inghilterra: orario, arbitro e formazioni

Nuova avventura per l’Italia di Roberto Mancini. Stasera 23 marzo, in diretta alle 20.45 su Rai1, la Nazionale debutta nelle qualificazioni ad Euro 2024, previsti per giugno dell’anno prossimo in Germania. Al Diego Armando Maradona di Napoli ci sarà l’Inghilterra per un remake della finale 2021 vinta a Wembley dagli Azzurri proprio contro i padroni di casa. Le due formazioni sono inserite nel Gruppo C assieme a Ucraina, Malta (nostra prossima avversaria domenica 26 marzo) e Macedonia del Nord. Arbitro dell’incontro sarà il serbo Srdjan Jovanovic, assistito dai connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovia. Quarto ufficiale Novak Simovic, mentre al Var siederanno i polacchi Tomasz Kwiatkowski e Piotr Lasyk.

«Giochiamo per la quarta volta in due anni contro l’Inghilterra», ha detto Roberto Mancini in conferenza stampa. «Ormai è un classico, come in passato fra Italia e Germania». La Nazionale intende partire con il piede giusto, sperando di non incappare fra un anno nell’incubo playoff. Per qualificarsi direttamente ad Euro 2024, gli Azzurri dovranno arrivare nei primi due posti del raggruppamento, mentre la terza giocherà gli spareggi. «Sarà una gara dura, come lo sono state le altre», ha detto il ct, prima di rivolgere un pensiero a Gianluca Vialli, scomparso prematuramente lo scorso 6 gennaio. Si tratterà della prima partita senza l’ex capo delegazione in panchina. «Ci servirà umiltà e forza», ha risposto invece Gareth Southgate, allenatore dei britannici. «Dopo il Mondiale sappiamo di potercela giocare con tutti, siamo pronti per un titolo». l’Inghilterra dovrà sfatare un vero tabù, dato che non vince in Italia dal 1961.

Italia-Inghilterra, le probabili formazioni delle qualificazioni a Euro 2024 stasera 23 marzo

Qui Italia, probabile esordio per Retegui dal 1’ minuto

Dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, l’Italia di Roberto Mancini punta agli Europei da campione in carica. Nel primo match in vista di Euro 2024, gli Azzurri dovrebbero confermare il 4-3-3 pur cambiando diversi interpreti. In porta ci sarà Donnarumma, con Acerbi in coppia con uno fra Toloi e Romagnoli al centro. Sulle fasce dovrebbero esserci il napoletano “padrone di casa” Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo conferma per il terzetto campione d’Europa con Jorginho fra Barella e Verratti, mentre Tonali dovrebbe accomodarsi in panchina. Davanti spazio a Berardi e Pellegrini in supporto all’unica punta Retegui. Il 25enne italoargentino del Tigre è infatti favorito su Scamacca.

Qui Inghilterra, Kane punta a superare il record di Rooney

I Tre Leoni sono pronti a dare battaglia e vendicare la finale di Wembley 2021. Per le qualificaioni ad Euro 2024 Southgate dovrebbe puntare su un modulo speculare con Pickford in porta e una difesa a quattro composta da calciatori di Manchester United e City. Al centro ci saranno infatti Stones e Maguire, mentre sulle corsie laterali giocheranno Walker a destra e Shaw a sinistra. In mediana dovrebbero esserci Rice e Bellingham, unico titolare a non giocare in Inghilterra con i club, assieme a Jordan Henderson. In avanti invece spazio per i giovani talenti Saka e Foden in supporto ad Harry Kane. Il bomber dei Tottenham è a quota 53 reti con la Nazionale, a pari merito con la leggenda Wayne Rooney pertanto con un gol potrebbe diventare il massimo cannoniere della storia inglese.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct. Mancini

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Bellingham, Henderson; Saka, Kane, Foden. Ct. Southgate.