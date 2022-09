Quali sono i supermercati più convenienti: la classifica di Altroconsumo

Supermercati convenienti, quali sono e quanto fanno risparmiare? Per rispondere a queste domande, Altroconsumo ha stilato una classifica, a seguito di un indagine condotta tra il 7 marzo e il primo aprile di quest’anno in 1.171 punti vendita sparsi in 67 città italiane. I prezzi confrontari sono circa 1,6 milioni. Qual è il risultato? Una coppia con due figli potrebbe risparmiare circa 3.350 euro all’anno, rivolgendosi a catene di discount come Eurspin e Aldi. Ma non è tutto.

Supermercati convenienti, Altroconsumo stila la classifica

Analizzando 126 categorie merceologiche, nei supermercati e negli ipermercati i prezzi sono saliti solo dell’1% annuo. Nei discount, invece, l’aumento rispetto allo stesso periodo 2021 è del 5,2%, ma resta comunque più basso. In più, al discount le offerte a disposizione scendono del 2%. Al momento, i prodotti con il marchio del supermercato sono circa il 20% delle vendite totali e le stime parlano in proiezione del 25% per il 2030. Nell’analisi, le città dove si risparmia di più sarebbero: Venezia, Bologna, Ravenna e Vicenza. Le peggiori, invece, sarebbero Teramo, Taranto e Potenza. Fino al 2021, il 70% dei supermercati più economici si trovava nel Triveneto. Ora, la percentuale scende al 40%,. I punti vendita più economici in assoluto sarebbero l’Emisfero di Vicenza, Mega di Treviso ed Esselunga di Mantova. I più cari, invece, Sigma di Ravenna, Coop di Venezia e Sigma di Parma.

La ricerca ha evidenziato differenze di prezzo anche nella stessa città. Un chilo di caffè dello stesso marchio in due supermercati diversi può avere una differenza di prezzo del 154% a Roma, mentre a Milano un detersivo liquido può oscillare anche del 173%. Lo stesso avviene a Napoli, dove uno shampoo viene a costare circa il doppio tra un supermercato e l’altro, o a Palermo, dove dei bastoncini di merluzzo hanno un rincaro del 100% tra un supermercato e l’altro.

I supermercati e i discount che si sono rivelati più convienenti sono: Aldi, Eurospin, Esselunga Superstore, Esselunga, Carrefour per i prodotti non del marchio. Invece, per i prodotti al marchio del supermercato, migliora Carrefour rispetto a Conad. I più cari sarebbero invece Bennet, Eurospar ed Esselunga.

I criteri al centro della classifica

I supermercati convenienti non sono un caso per Altroconsumo. I criteri di selezione sono stati: per spesa mista, per spesa economica, per prodotti con grandi marchi e per prodotti con marchio del supermercato.

Dalla ricerca è così emerso che sulla spesa mista Dok e Famila sono le migliori. Invece, per i discount, il primo posto sarebbe di Eurospin. I peggiori sarebbero Carrefour, Bennet e Todis.