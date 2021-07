Quali sono le specialità da mangiare in Sardegna?Siamo in piena estate e tante italiane ed italiani sono in vacanza o ci andranno presto. Per chi sta per andare in Sardegna, sarebbe utile conoscere le specialità da mangiare in quei lidi. Nella splendida isola del Mediterraneo famosa per il mare incontaminato e tanto altro. Questo è lo scopo della nostra guida, continuate a leggere e non fatevi sfuggire le eccellenze culinarie sarde. Partiamo!

Pane e pasta, le specialità in Sardegna

In terra sarda, è molto famoso il pane carasau e ci sono varie tipologie di pasta. Il carasau è un pane sottile e croccante, che si conserva per tempi molto lunghi. Gli ingredienti sono: lievito, sale, acqua e semola di grano duro. Si adopera con cibi salati o dolci, anche previa bagnatura in acqua. Il termine carasau deriva dal verbo sardo carasare, cioè tostare. Operazione che viene fatta in forno e dona al pane la nota croccantezza.

Come pasta, citeremo invece la fregula (o fregola) e i malloreddus.

La prima tipologia viene realizzata soprattutto nella parte sud dell’isola. Si tratta di una pasta di semola. Come forma, possiamo associarla a granelli di grano. Potete assaggiare la fregula in abbinamento ai frutti di mare o telline. In questo caso, il piatto viene chiamato in sardo fregula de cociula cioé fregula di arselle. Questa pasta ha origini molto antiche e il primo documento ad essa riferito è lo Statuto dei Mugnai di Tempio Pausania del XIV secolo.

I malloreddus sono forse più noti. Sono tipici sempre del sud sardo e li troverete spesso nella zona del Medio Campidano. Prendono il nome di “macarrones de punzu” in altre località isolane. Nel resto d’Italia, vengono spesso chiamati gnocchetti sardi. Sono un prodotto agroalimentare tradizionale (PAT) e somigliano molto a delle conchiglie rigate. I malloreddus sono il piatto tradizionale più preparato della Sardegna e sono realizzati con la semola di grano duro. Assaggiateli nel piatto alla campidanese. Con ragù di salsiccia sarda, zafferano e pecorino sardo grattugiato. Un’esplosione di sapori!

Formaggi, carne e dolci, le specialità in Sardegna

Se parliamo di Sardegna, come formaggio bisogna citare il pecorino. Quello sardo appunto ma anche quello romano. Quest’ultimo viene prodotto per la maggior parte qui e non nel Lazio. Inoltre è realizzato con latte di pecora. Lo stesso vale per il Fiore Sardo che adopera pecore di razza autoctona.

Tra i salumi è squisita la salsiccia sarda. Da carne di suino insaporita con finocchietto, pepe e sale. E come non citare il porceddu o maialetto sardo? Preparato con un maiale giovane. E aromatizzato sapientemente con zafferano, pepe o noce moscata, mirto, timo e menta.

Passiamo infine ai dolci, cominciando con le seadas. Sono fatti con pasta di semola riempiti di formaggio fresco, scorze di agrumi e all’esterno miele o zucchero. Simili alle seadas ma dalla forma di tortine, sono le casadinas. Ripiene anche di ricotta.

I papassini sono invece biscotti croccanti, con l’aggiunta di mandorle tostate e uva sultanina.

Come dessert sono presenti anche le zeppole sarde e gli amaretti. Palline di zucchero con retrogusto di limone chiamate pirichittos. E le tirikeddas, sfoglie ripiene di mosto cotto o miele.